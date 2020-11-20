В Петербурге планируют организовать круглосуточное тестирование на коронавирус

«Вице-губернатор поручил выполнить все необходимые действия для оптимизации работы лабораторий города. В ближайшее время будет решен вопрос о переводе всех государственных лабораторий на круглосуточный режим», — сообщает пресс-служба вице-губернатора Петербурга Евгения Елина.

Напомним, ранее Роспотребнадзор установил новые срок готовности тестов на коронавирус. Теперь он не будет превышать 48 часов — «с момента поступления биологического материала в лабораторию до получения его результата лицом, в отношении которого проведено соответствующее исследование».

Ранее Роспотребнадзор расширил сети лабораторий для тестирования на новую коронавирусную инфекцию. Теперь сдать тест можно будет в любой медицинской лаборатории по всей России — как частной, так и государственной.

Кроме того, рост числа заболевших коронавирусом в Петербурге может быть связан с увеличением количества проведенных тестов. Так считает руководитель центра имени Алмазова и глава межведомственной рабочей группы по противодействию распространению коронавируса в Петербурге Евгений Шляхто.