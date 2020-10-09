15 октября доноров крови ждут Онкоцентр на Ветеранов, Больница №15, Центр крови Ленинградской области, Научно-клинический центр имени Соколова, Клиника имени Петра Великого и Первый медицинский университет имени Павлова. Первичным донорам вручат донорские книжки, в которых удобно фиксировать записи о донациях.

«В клиниках Университета имени Павлова проходят лечение тысячи пациентов с различными диагнозами, в том числе роженицы, больные онкологическими заболеваниями, взрослые и дети — им ежедневно переливается огромное количество крови, без которой их жизнь может быть под угрозой! И сейчас в столь сложный период особенно важна ваша помощь и отзывчивость», — говорит руководитель Службы крови ПСПбГМУ имени Павлова Дмитрий Певцов.

Врачи призывают обязательно знакомиться с противопоказаниями к донорству перед посещением отделений переливания, а также проверять донорский светофор, где указана актуальная информация о том, какой группы крови и резус-фактора в отделении меньше всего, чтобы не потратить время впустую.

Донором крови может стать любой дееспособный гражданин РФ в возрасте от 18 лет и весом более 50 килограмм, не имеющий противопоказаний. Акция пройдет 15 октября.

Напомним, ранее «Угрюмочная», «Полторы комнаты» и другие бары Петербурга присоединились к социальному барному проекту для поддержки доноров крови «Доля ангела». Любой гость бара, который по разным причинам не может стать донором, теперь имеет возможность поддержать тех, кто сдает кровь и помогает нуждающимся.