В Лондоне вводят жесткие ограничения из-за нового штамма коронавируса. Он распространяется быстрее известных ранее

Как пишет BBC по ссылкой на министра здравоохранения Великобритании Мэтта Хэнкока, после полуночи среды, 16 декабря, в Лондоне закроется весь общепит — пабы, кафе и рестораны смогут работать только на вынос и доставку. Развлекательные заведения в закрытых помещениях — боулинг, театры, кинотеатры и другие — приостановят работу. При этом магазины, тренажерные залы, салоны красоты и парикмахерские смогут продолжить работу.

Жителям Лондона запретят встречаться со всеми, кто не входит в круг их ближайших родственников и сожителей, а также находиться компаниями в помещениях за пределами дома и в частных садах. На открытом воздухе, в парках, на детских и спортивных площадках можно будет собираться максимум по шесть человек. Людей из других регионов в преддверии Рождества призвали минимизировать поездки в регионы с третьим уровнем ограничений.

По словам Хэнкока, подобные жесткие ограничения вызваны обнаруженным новым штаммом коронавируса, который «может быть связан с более быстрым распространением на юге Англии». Предварительные исследования предполагают, что этот вариант распространяется быстрее, чем существующие. Как подчеркивает министр здравоохранения Великобритании, в настоящий момент ничто не указывает на более серьезные последствия от заражения новым штаммом и не говорит о том, что он может быть менее восприимчив в существующей вакцине от COVID-19.

Число заболевших коронавирусом в России превысило 2 миллиона 707 тысяч, в Москве — 703 тысячи, в Петербурге — 182 тысячи, в мире — 72 миллиона человек. По данным университета Джона Хопкинса, в Великобритании за все время пандемии — 1 874 889 зараженных. «Собака.ru» ведет трансляцию новостей о коронавирусе в Петербурге, стране и мире. Первые симптомы COVID-19 и меры безопасности — тут, а карта распространения вируса — здесь.