Минздрав запретил российским врачам публично высказываться о коронавирусе без согласования с министерством

«Министерство здравоохранения Российской Федерации доводит до сведения руководителей учреждений, подведомственных Минздраву, и главных внештатных специалистов Минздрава, что любые комментарии и публичные сведения по теме новой коронавирусной инфекции должны согласовываться в письменной или устной форме с пресс-службой Минздрава по электронной почте или по телефону», — говорится в документе.

Как пишет «Медуза», указание согласовывать любые публичные комментарии о новой коронавирусной инфекции Минздрав разослал сегодня. Подлинность документа изданию подтвердили в пресс-службе министерства, а также источник в руководстве одного из крупных федеральных центров, находящихся в подчинении Минздрава. Как объяснили в министерстве, документ был составлен «для повышения эффективности информирования населения о мерах по противодействию распространению и профилактике заболеваемости COVID-19».

«В настоящее время информационная повестка вокруг коронавируса перегружена, в том числе малополезными фактами, предположениями и прогнозами экспертов смежных специальностей. Для повышения эффективности информирования населения о мерах по противодействию распространению и профилактике заболеваемости COVID-19 было принято решение обратить внимание внештатных специалистов и подведомственных учреждений министерства на необходимость координации работы со средствами массовой информации», — заявили в Минздраве.