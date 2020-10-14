Сколько людей необходимо вакцинировать, чтобы остановить коронавирус в Петербурге? В подсчете Роспотребнадзора

«Конечно, все надежды на то, что будет массовая вакцинация и население выработает коллективный иммунитет. Но, чтобы приостановилась циркуляция вируса, надо привить 75-80% населения. Когда такое количество вакцины поступит для массовой вакцинации, я сказать вам не могу», — приводит «Фонтанка» слова начальника отдела эпидемиологического надзора петербургского Роспотребнадзора Ирины Чхинджерии.

Напомним, в августе в России завершились клинические испытания вакцины против коронавируса, созданной НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи. Препарат стал первой вакциной от COVID-19, зарегистрированной в мире — несмотря на то, что у добровольцев, испытавших ее на себе, выявлено 144 побочных эффекта. Вакцина уже начала поступать в гражданский оборот и появился в Петербурге — на третьем этапе клинических исследований «Спутник V» получат почти 40 тысяч человек.

14 октября в России зарегистрировали вторую отечественную вакцину от коронавируса — «ЭпиВакКорона», разработанную государственным научным центром вирусологии и биотехнологии «Вектор». Как сообщил президент Владимир Путин, «на подходе еще одна».

Директор центра Александр Гинцбург заявил, что массовая вакцинация россиян может начаться уже в начале осени. При этом в правительстве считают, что массовое применение препарата без ограничений станет возможным только в начале следующего года. Научный центр «Вектор» заявил, что производство вакцины от COVID-19 готовятся начать в ноябре, а ближе к концу года — прививать. Вакцинация от коронавируса в России будет бесплатной.