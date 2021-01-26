«Министерство здравоохранения получило документы для регистрации еще одной вакцины центра имени Чумакова, это уже третья разработка наших ученых. В ближайший месяц она тоже выйдет в гражданский оборот, это позволит расширить вакцинацию и сделать ее более доступной, а значит — защитить еще больше людей от коронавируса», — сообщил Мишустин в ходе заседания президиума совета по противодействию распространению коронавируса.

Премьер-министр также потребовал принять меры для более оперативной вакцинации россиян от коронавируса. По его словам, возможность сделать прививку должна быть обеспечена по всей стране.

«Важно так организовать процесс, чтобы людям было удобно и не приходилось долго ждать. В каждом субъекте Российской Федерации темпы, конечно, разные. Где-то все идет, как запланировано, а где-то образуются очереди. Это зависит и от числа желающих, и от загруженности местной системы здравоохранения, и, конечно, от количества поставленных вакцин. Необходимо постепенно наращивать их производство, чтобы бесперебойно доставлять препараты в больницы и поликлиники», — добавил Мишустин.

Напомним, 18 января в России стартовала массовая вакцинация от коронавируса. Вакцина американской компании Pfizer и германской BioNTech не поступит в Россию в 2021 году. Росздравнадзор запретил ее использование в том числе и частным медицинским клиникам страны. Зато появится «лайт-вакцина» «Спутник Лайт». У препарата только одна доза и более короткий период выработки антител. Также показала эффективность и иммунный ответ вакцина от COVID-19 в виде спрея петербургского НИИ имени Смородинцева.