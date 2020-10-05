За последнюю неделю число госпитализаций с COVID-19 в Петербурге возросло на 17%. Прием больных возобновила больница Святителя Луки

«Мы стараемся не привлекать к оказанию помощи пациентам с коронавирусом крупные стационары, в которых продолжают оказывать экстренную и плановую медицинскую помощь. Но ситуация, к сожалению, ухудшается — число новых случаев заражения ежедневно растет. Важно, чтобы петербуржцы проявили ответственность и соблюдали масочный режим для безопасности своих родных и близких», — отметил вице-губернатор Петербурга Олег Эргашев.

Клиническая больница Святителя Луки на Чугунной улице в Калининском районе была перепрофилирована под прием пациентов с коронавирусом в середине июня. По данным пресс-службы Смольного, в настоящее время в Петербурге в 13 взрослых и в 1 детском стационарах развернуты 4640 коек для оказания помощи пациентам с коронавирусом, свободны 671 койка.

Напомним, о второй волне заболеваемости COVID-19 в Смольном начали говорить в начале августа. Новую вспышку заболеваемости в Смольном прогнозировали в сентябре, эксперты считают, что она может быть зафиксирована в начале ноября. На фоне второй волны коронавируса уже подготовили к приему пациентов временный госпиталь «Ленэкспо». Его расформировали в июле в связи с низкой нагрузкой. Увеличили число коек для пациентов с COVID-19 и власти Ленобласти.

На сегодняшний день почти 90% из 129 тысячи коек, развернутых для приема пациентов с коронавирусом в России, заняты. Во всех школах Москвы увеличат осенние каникулы из-за роста заболеваемости коронавирусом. Мэрия столицы вновь частично вводит ограничения. Губернатор Петербурга Александр Беглов также поручил подготовить план по возвращению дистанционного формата работы.

Число заболевших коронавирусом в России превысило 1 миллион 225 тысяч, в мире — 35 миллионов человек. «Собака.ru» ведет трансляцию новостей о коронавирусе в Петербурге, стране и мире. Первые симптомы COVID-19 и меры безопасности — тут, а карта распространения вируса — здесь.