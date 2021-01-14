В Кении выявили сразу 16 новых штаммов коронавируса

Новые штаммы коронавируса были выявлены в округе Таита в конце 2020 года. Они распространяются быстрее первичного вируса и очень трудно определяются на начальной фазе заболевания. Также новые штаммы отличаются генетически от опасных разновидностей коронавирусов, обнаруженных недавно в Южно-Африканской Республике и Великобритании.

По словам ученого Чарльза Аготи, участвующего в исследовании, мутирующие вирусы вызвали большое число заболеваний в Таите, а 4 из 16 штаммов отличаются агрессивностью. Ученые не исключают, что с обнаружением новых мутаций коронавируса Кению может ждать взрывной сценарий распространения заболевания.

Как отмечает ТАСС, выводы относительно новых штаммов носят предварительный характер — кенийские специалисты продолжают работать над раскрытием их полного генома. К работам подключилась Всемирная организация здравоохранения.

Напомним, с 16 декабря в Лондоне ввели ограничения по коронавирусу третьего, высшего уровня, 8 января мэр Лондона Садик Хан сообщил о введении режима чрезвычайной ситуации. Причиной стала мутация коронавируса. Еще один новый штамм коронавируса может быть заразнее ранее выявленных мутаций. С 25 декабря в России введен обязательный двухнедельный карантин для прилетающих из Великобритании. По состоянию на 6 января, новый штамм коронавируса был выявлен в 41 стране мира, а также в России.