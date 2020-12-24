Позволяет ли эпидситуация ослабить ограничения по коронавирусу в Петербурге? Ответили в Смольном

«Эпидемическая ситуация достаточно тяжелая, поэтому все решения будут приниматься исключительно на рекомендациях Роспотребнадзора и эпидемиологов. На первом месте всегда жизнь и здоровье наших жителей, на втором месте — экономика. Людям нужно зарабатывать, нужно получать зарплату, но нужно исходить исключительно из сохранности жизни. На данный момент оценка ситуации ведется каждый день, пока решение не принято. Как только будет возможность, оно будет мгновенно принято. Очевидно, пока такая возможность не возникает», — заявил Ситов.

Напомним, ранее власти Петербурга планировали определиться с работой общепита в новогодние праздники. Решение должны принять до 25 декабря.

Напомним, в Петербурге уже введены новые ограничения по коронавирусу. С 26 октября сотрудники транспортных предприятий и таксисты имеют право отказать в проезде петербуржцам без масок. С 23 ноября запрещается присутствие зрителей на спортивных мероприятиях. До 15 января 2021 года в Петербурге запрещена работа общепита в ночное время и работа фуд-кортов, устанавливаются дополнительные требования к допуску посетителей в театры, концертные залы, концертные площадки и кинотеатры. Также в Петербурге ввели новогодние ограничения — общепит полностью закроется на пять дней, в период праздников не будут работать музей, театры и выставки. Вслед за городом их ввели в Ленинградской области. Студентов российских вузов перевели на дистанционное обучение до февраля 2021 года.