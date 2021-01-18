Петербург находится «в районе второго пика» заболеваемости коронавирусом. Ситуацию могут ухудшить новые штаммы

По словам Боровкова, ранее прогнозируемая пессимистичная кривая предполагала 146 тысяч активных больных уже в районе 30 января. Однако прогноз не воплотился в жизнь. Пока в Петербурге был один локальный пик — 12 января их число достигло 103 735 активных больных, а в последующие дни это число начало уменьшаться.

«Но кривая изменения числа активных больных, по которой мы в итоге идем сейчас, а мы строим сразу девять разных кривых с разными параметрами эпидемического процесса, обнадеживает — на начало февраля она дает оценку в 110 000 активных больных. Важно отметить, что в последние дни число активных больных в Петербурге снижается», — рассказал «Фонтанке» Боровков.

Сейчас прогнозы говорят о том, что Петербург находится в районе второго пика заболеваемости. В период новогодних праздников всплесков не случалось, так как «люди в основном сидели дома и интенсивность общения была существенно ниже». Также «затишье» объясняется тем, что в Новый год интенсивность всех медицинских работ и тестирований уменьшилась.

Ситуацию с коронавирусом в Петербурге могут ухудшить возросшая активность горожан после новогодних праздников и новые штаммы вируса. «Сейчас, когда все вышли на работу, открылись рестораны, театры, возросла интенсивность использования общественного транспорта. Дети пошли в школу, а они зачастую выступали разносчиками вируса. Плюс вот эти новые штаммы, которые так или иначе до нас доберутся, например, через какую-нибудь условную Танзанию», — говорит ученый.

Число заболевших коронавирусом в России превысило 3 миллиона 591 тысячу, в Москве — 895 тысяч, в Петербурге — 300 тысяч, в мире — 95 миллионов человек. «Собака.ru» ведет трансляцию новостей о коронавирусе. Первые симптомы COVID-19 и меры безопасности — тут, а карта распространения вируса — здесь.