В общественный транспорт Петербурга вновь не пустят пассажиров без масок и перчаток

Как сообщил председатель Комитета по транспорту Кирилл Поляков, пассажирам без масок и перчаток будет отказано во входе в метро и салоны общественного транспорта уже с 1 октября. Также «масочному режиму» вновь должны следовать пассажиры такси и водители каршеринга. Контроль за соблюдением усиленного «масочного режима» на объектах транспортного комплекса будет осуществляться сотрудниками служб транспортной безопасности перевозчиков и сотрудниками Росгвардии. Сотрудники коммерческих перевозчиков, не соблюдающие режим, будут отстраняться от работы, независимо от выполняемых ими функций.

Смольный призывает петербуржцев «строго соблюдать правила использования средств индивидуальной защиты в транспорте и на остановочных пунктах» — усиление «масочного режима» необходимо для «сохранения экономической безопасности города». «Соблюдение мер антивирусной безопасности на транспорте всеми жителями и гостями города, поможет органам государственной власти сохранить рабочий ритм предприятий и организаций, не допустить повторного введения более жестких ограничений на труд и свободное передвижение в Санкт-Петербурге», — предупреждают в Смольном.

Напомним, о второй волне заболеваемости COVID-19 в Смольном начали говорить в начале августа. Новую вспышку заболеваемости в Смольном прогнозировали в сентябре, эксперты считают, что она может быть зафиксирована в начале ноября. На фоне второй волны коронавируса уже начали готовить к приему пациентов временный госпиталь «Ленэкспо». Его расформировали в июле в связи с низкой нагрузкой.

На сегодняшний день почти 90% из 129 тысячи коек, развернутых для приема пациентов с коронавирусом в России, заняты. В Петербурге свободны только 6% мест. Во всех школах Москвы увеличат осенние каникулы из-за роста заболеваемости коронавирусом. Также мэрия столицы вновь частично вводит ограничения. Губернатор Петербурга Александр Беглов также поручил подготовить план по возвращению дистанционного формата работы.