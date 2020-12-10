Власти Петербурга начали отслеживать проведение подпольных вечеринок через соцсети

«Мы осуществляем мониторинг социальных сетей, в том числе опросы, дополнительные мониторинги. Это осуществляется как на базе ситуационного центра, так и районных администраций. У нас очень много каналов информации. Если мы о таких вещах узнаем — то есть они рекламируются, попадают в зону, информационное поле, которое мы обрабатываем — то, конечно, возможна рейдовая операция с сотрудниками полиции по каким-то жалобам, нарушениям выявленным», — заявил заместитель председателя Комитета по промышленной политике Петербурга Александр Ситов.

Напомним, устраивать тотальные проверки бизнеса на предмет соблюдения ограничений по коронавирусу в период новогодних праздников Смольный не планирует. Но пресекать нарушения продолжит. Для этого будет запущена «горячая линия», куда петербуржцы смогут обращаться с жалобами на подпольные вечеринки.

В Петербурге уже введены новые ограничения по коронавирусу. С 26 октября сотрудники транспортных предприятий и таксисты имеют право отказать в проезде петербуржцам без масок. С 23 ноября запрещается присутствие зрителей на спортивных мероприятиях. До 15 января 2021 года в Петербурге запрещена работа общепита в ночное время и работа фуд-кортов, устанавливаются дополнительные требования к допуску посетителей в театры, концертные залы, концертные площадки и кинотеатры. Также в Петербурге ввели новогодние ограничения — общепит полностью закроется на пять дней, в период праздников не будут работать музей, театры и выставки. Вслед за городом их ввели в Ленинградской области. Студентов российских вузов перевели на дистанционное обучение до февраля 2021 года.