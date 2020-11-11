В Петербурге вводят новые ограничения по коронавирусу. Они будут действовать до середины января

С 14 ноября 2020 года по 15 января 2021-го в Петербурге вводятся следующие запреты:

Ограничение на проведение любых мероприятий численностью более 50 человек — в помещениях и на открытом воздухе. Мероприятия с численностью более 50 человек должны быть согласованы со Смольным.

Приостанавливается работа клубов, кружков, секций и студий, располагающихся в помещениях государственных учреждений Петербурга и финансируемых за счет бюджетных средств — независимо от возраста посещающих их лиц.

Сохраняется запрет на реализацию дополнительных общеразвивающих программ в помещениях государственных организаций дополнительного образования.

Вводятся дополнительные требования к допуску посетителей в театры, концертные залы, концертные площадки и кинотеатры. С 16 ноября посетители с входным билетом без указания зрительского места — например, с входом на танцпол, допускаться не будут.

Количество посетителей в зале может быть не более 50 % от числа зрительских мест. Исключение составляют мероприятия, на которые по состоянию на 11 ноября уже проданы билеты в большем количестве.

С 16 ноября организации и индивидуальные предприниматели обязаны перевести работников старше 65 лет и лиц с хроническими заболеваниями на «удаленку».

С 16 ноября в отношении граждан старше 65 лет и граждан, имеющих хронические заболевания, вводится режим самоизоляции.

Исключение сделают для педагогов, медиков, работников транспорта, торговли, а также сотрудников, чье нахождение на рабочем месте является «критически важным для обеспечения функционирования организации».

«Самоизоляция должна обеспечиваться в местах проживания либо иных помещениях, в том числе жилых и садовых домах. При этом покидать место проживания разрешается для обращения за медицинской помощью и в случаях иной прямой угрозы их жизни и здоровью. Также такие граждане могут посещать ближайшие магазины, выгуливать домашних животных, выносить мусор до ближайшего места накопления отходов, гулять и заниматься физической культурой и спортом. Граждане старше 65 лет и граждане, имеющие хронические заболевания, вправе в установленном порядке оформить листок нетрудоспособности», — отмечают в Смольном.