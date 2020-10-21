БДТ отменил показ спектаклей «Слава», «Аустерлиц» и «Дама с собачкой» из-за коронавируса у нескольких артистов

Так, 20 октября на Главной сцене БДТ не состоялся показ спектакля «Слава» в постановке Константина Богомолова с Ниной Усатовой в главной роли, отменен «Аустерлиц» в постановке Евгения Сафонова — его показ должен был пройти 25 октября на Второй сцене, а также спектакль «Дама с собачкой» Анатолия Праудина по одноименному рассказу Антона Чехова — его должны были показать на Малой сцене БДТ 29 октября.

«Здоровье и безопасность зрителей и сотрудников БДТ для нас превыше всего и театр строго соблюдает стандарт безопасности, утвержденный Роспотребнадзором. Вовремя выявить коронавирус и начать лечение — очень важно. Нас отмены и переносы огорчают не меньше, чем зрителей, но мы верим, что все наладится, и делаем все, что в наших силах, чтобы этот момент приблизить. Берегите здоровье и будьте внимательны к себе и окружающим», — говорят в БДТ.

Билеты, купленные в кассе театра и театральных кассах города, можно вернуть в кассы БДТ. Деньги за электронные билеты вернутся автоматически.

Напомним, свой 103-й сезон Большой драматический театр имени Товстоногова открыл 5 сентября 2020 года спектаклем Андрея Могучего «Пьяные» по пьесе Ивана Вырыпаева. В новом сезоне БДТ также представит премьеры, которые были перенесены из-за пандемии — заключительную часть театрального сериала Могучего «Три толстяка» и спектакль Яна Фабра «Ночной писатель» по дневникам художника.