Смольный: в Петербурге около 700 школьников заразились коронавирусом

Напомним, ранее Минпросвещения РФ заявило о том, что пока что не собирается переводить российские школы на «дистанционку», несмотря на рост заболеваний коронавирусом. Подобные сообщения Минпросвещения называет «очередной провокационной попыткой привести к социальной напряженности».

Тем временем более 100 классов в школах Петербурга отправили на карантин по коронавирусу и ОРВИ. Такие данные приводит Комитет по образованию.