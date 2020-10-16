В Петербурге порядка 700 школьников заболели коронавирусом. Об этом сообщила «Фонтанке» вице-губернатор Ирина Потехина 16 октября. По ее словам, случаи заболевания зарегистрированы в каждой третьей школе.
Смольный: в Петербурге около 700 школьников заразились коронавирусом
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Фото: Shutterstock
Уточняется, что в 277 школах зафиксирован как минимум один случай заболевания среди учеников. «Это может быть ситуация, когда ребенок остался дома с температурой, и через два дня выяснилось, что у него ковид. Он уже в школе не был», — добавила Потехина.
На сегодняшний день в городе 687 школ, следовательно, случаи заболевания коронавирусом обнаружили практически в 40 % учебных заведениях Петербурга.
Напомним, ранее Минпросвещения РФ заявило о том, что пока что не собирается переводить российские школы на «дистанционку», несмотря на рост заболеваний коронавирусом. Подобные сообщения Минпросвещения называет «очередной провокационной попыткой привести к социальной напряженности».
Тем временем более 100 классов в школах Петербурга отправили на карантин по коронавирусу и ОРВИ. Такие данные приводит Комитет по образованию.
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