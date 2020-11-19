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Рестораторы Петербурга обратились к Беглову с просьбой оказать поддержку общепиту в период пандемии

Члены «Союза независимых рестораторов Петербурга» обратились к губернатору Александру Беглову с просьбой оказать поддержку общепиту в период пандемии. По их словам, принятие ограничительных мер и отсутствие компенсаций для бизнеса «лишь подрывает доверие к власти, не решая при этом задач борьбы с пандемией». Копия обращения есть в распоряжении редакции «Собака.ru».

«Общая беда таких масштабов может эффективно решаться только консолидированным сообществом граждан, включая представителей власти и бизнеса», считают петербургские рестораторы. Однако, по их словам, сейчас позиция властей в отношении бизнеса и его трудностей «сформулирована как придется смириться» — Смольный не только не оказывает поддержку, но и «фактически своими решениям перекладывает всю тяжесть решения общей проблемы на плечи частного бизнеса».

«Вошедшее в норму принятие в одностороннем порядке решений, ограничивающих ведение законной предпринимательской деятельности, но не подкрепленных мерами, компенсирующими экономический удар по бизнесу, лишь подрывает доверие к власти и порождает проблемы в экономической и социальной сфере, не решая при этом задач борьбы с пандемией», — отмечают рестораторы Петербурга.

Для сохранения рабочих мест и самого существования общепита в условиях ограничений рестораторы предложили следующие решения:

  • Снижение налогового бремени на период действия противоэпидемических мер,
  • Предоставление существенной отсрочки по налоговым платежам,
  • Прямые выплаты предприятиям и работникам отрасли,
  • Предоставление льготных и невозвратных в случае сохранения рабочих мест кредитов,
  • Кредитные каникулы для предприятий и работников отрасли,
  • Снижение или отсрочка арендной платы,
  • Отсрочка коммунальных платежей,
  • Мораторий на проверки надзорными органами, не связанные с контролем соблюдения противоэпидемических мер,
  • Отсрочка уплаты штрафов за ранее выявленные нарушения,
  • Отказ органов власти от введения дополнительных и продления ранее введенных ограничений на ведение законной деятельности без надлежащей компенсации потерь, причиняемых такими ограничениями.

«Не понаслышке зная, что вы высоко цените достижения предпринимателей нашего года в сфере общественного питания, рассчитываем на ваше внимательное отношение к озвученной проблеме. При сохранении тенденции к введению ограничений без серьезной поддержки со стороны государства, целую отрасль экономики города, являющуюся значительной составляющей идентичности Санкт-Петербурга и его туристический привлекательности, ждет крах», — резюмируют рестораторы.

Напомним, ранее «Национальный совет торговых центров» от имени представителей петербургских ТЦ обратился к главному санитарному врачу города Наталии Башкетовой с предложениями по работе во время пандемии. Чтобы не допустить повторного закрытия из-за COVID-19, они могут запретить вход в торговые центры детям до 14 лет и ограничить единовременное количество посетителей.

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