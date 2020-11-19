Рестораторы Петербурга обратились к Беглову с просьбой оказать поддержку общепиту в период пандемии

«Общая беда таких масштабов может эффективно решаться только консолидированным сообществом граждан, включая представителей власти и бизнеса», считают петербургские рестораторы. Однако, по их словам, сейчас позиция властей в отношении бизнеса и его трудностей «сформулирована как придется смириться» — Смольный не только не оказывает поддержку, но и «фактически своими решениям перекладывает всю тяжесть решения общей проблемы на плечи частного бизнеса».

«Вошедшее в норму принятие в одностороннем порядке решений, ограничивающих ведение законной предпринимательской деятельности, но не подкрепленных мерами, компенсирующими экономический удар по бизнесу, лишь подрывает доверие к власти и порождает проблемы в экономической и социальной сфере, не решая при этом задач борьбы с пандемией», — отмечают рестораторы Петербурга.

Для сохранения рабочих мест и самого существования общепита в условиях ограничений рестораторы предложили следующие решения:

Снижение налогового бремени на период действия противоэпидемических мер,

Предоставление существенной отсрочки по налоговым платежам,

Прямые выплаты предприятиям и работникам отрасли,

Предоставление льготных и невозвратных в случае сохранения рабочих мест кредитов,

Кредитные каникулы для предприятий и работников отрасли,

Снижение или отсрочка арендной платы,

Отсрочка коммунальных платежей,

Мораторий на проверки надзорными органами, не связанные с контролем соблюдения противоэпидемических мер,

Отсрочка уплаты штрафов за ранее выявленные нарушения,

Отказ органов власти от введения дополнительных и продления ранее введенных ограничений на ведение законной деятельности без надлежащей компенсации потерь, причиняемых такими ограничениями.

«Не понаслышке зная, что вы высоко цените достижения предпринимателей нашего года в сфере общественного питания, рассчитываем на ваше внимательное отношение к озвученной проблеме. При сохранении тенденции к введению ограничений без серьезной поддержки со стороны государства, целую отрасль экономики города, являющуюся значительной составляющей идентичности Санкт-Петербурга и его туристический привлекательности, ждет крах», — резюмируют рестораторы.