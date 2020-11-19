Рестораторы Петербурга обратились к Беглову с просьбой оказать поддержку общепиту в период пандемии

Члены «Союза независимых рестораторов Петербурга» обратились к губернатору Александру Беглову с просьбой оказать поддержку общепиту в период пандемии. По их словам, принятие ограничительных мер и отсутствие компенсаций для бизнеса «лишь подрывает доверие к власти, не решая при этом задач борьбы с пандемией». Копия обращения есть в распоряжении редакции «Собака.ru».
«Общая беда таких масштабов может эффективно решаться только консолидированным сообществом граждан, включая представителей власти и бизнеса», считают петербургские рестораторы. Однако, по их словам, сейчас позиция властей в отношении бизнеса и его трудностей «сформулирована как придется смириться» — Смольный не только не оказывает поддержку, но и «фактически своими решениям перекладывает всю тяжесть решения общей проблемы на плечи частного бизнеса».
«Вошедшее в норму принятие в одностороннем порядке решений, ограничивающих ведение законной предпринимательской деятельности, но не подкрепленных мерами, компенсирующими экономический удар по бизнесу, лишь подрывает доверие к власти и порождает проблемы в экономической и социальной сфере, не решая при этом задач борьбы с пандемией», — отмечают рестораторы Петербурга.
Для сохранения рабочих мест и самого существования общепита в условиях ограничений рестораторы предложили следующие решения:
- Снижение налогового бремени на период действия противоэпидемических мер,
- Предоставление существенной отсрочки по налоговым платежам,
- Прямые выплаты предприятиям и работникам отрасли,
- Предоставление льготных и невозвратных в случае сохранения рабочих мест кредитов,
- Кредитные каникулы для предприятий и работников отрасли,
- Снижение или отсрочка арендной платы,
- Отсрочка коммунальных платежей,
- Мораторий на проверки надзорными органами, не связанные с контролем соблюдения противоэпидемических мер,
- Отсрочка уплаты штрафов за ранее выявленные нарушения,
- Отказ органов власти от введения дополнительных и продления ранее введенных ограничений на ведение законной деятельности без надлежащей компенсации потерь, причиняемых такими ограничениями.
«Не понаслышке зная, что вы высоко цените достижения предпринимателей нашего года в сфере общественного питания, рассчитываем на ваше внимательное отношение к озвученной проблеме. При сохранении тенденции к введению ограничений без серьезной поддержки со стороны государства, целую отрасль экономики города, являющуюся значительной составляющей идентичности Санкт-Петербурга и его туристический привлекательности, ждет крах», — резюмируют рестораторы.
Напомним, ранее «Национальный совет торговых центров» от имени представителей петербургских ТЦ обратился к главному санитарному врачу города Наталии Башкетовой с предложениями по работе во время пандемии. Чтобы не допустить повторного закрытия из-за COVID-19, они могут запретить вход в торговые центры детям до 14 лет и ограничить единовременное количество посетителей.
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