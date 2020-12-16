Подготовить список петербуржцев, которых вакцинируют от коронавируса в первую очередь, поручил вице-губернатор Олег Эргашев. Составить перечень медиков должен Комитет по здравоохранению, список педагогов представит вице-губернатор Ирина Потехина. Аналогичная работа ведется и по социальным работникам. Как пишет «Фонтанка», списки должны быть готовы к 18 декабря.

15 декабря во всех регионах России началась вакцинация от коронавируса. Препарат доставили со все субъекты страны. Петербург готов начать плановую вакцинацию. В город уже поступило 5,5 тысяч доз вакцины, до конца года развернут 70 прививочных пунктов. Начать «масштабную вакцинацию» 2 декабря поручил президент России Владимир Путин. В первую очередь привьют врачей и учителей.

Производство вакцины от коронавируса «Спутник V» запустила петербургская компания BIOCAD. Первый миллион доз препарата планируется выпустить уже в декабре. Всего в России разрабатывается 26 вариантов вакцин от COVID-19.