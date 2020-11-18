Петербургские ТЦ могут запретить вход детям и ограничить количество посетителей, чтобы не допустить повторного закрытия из-за COVID-19

Представители петербургских ТЦ предлагают установить специальный перечень мер и ограничений, которые в условиях ухудшающейся эпидемиологической ситуации «помогут сохранить отрасль и рабочие места, не допуская угрозы жизни и здоровью посетителей». В числе предложенных мер:

Запретить несовершеннолетним петербуржцам в возрасте до 14 лет посещение торговых центров и торгово-развлекательных комплексов без сопровождения взрослых,

Ограничить единовременное количество посетителей из расчета 1 человек на 8 квадратных метров общей площади. Это, уточняют авторы обращения, «в два раза сократит число одновременного присутствия посетителей в ТРК по сравнению с действующим в настоящее время нормативом»,

Обязать ТРК установить дополнительные санитайзеры на входе и выходе, а также в общих зонах,

Запретить отдых и сидение посетителей группами в общих зонах,

Обязать ТРК максимально сократить количество сидений и скамеек в общих зонах,

Обязать руководство торговых центров проводить ежедневный контроль систем вентиляции и кондиционирования,

Возложить обязанность на ТРК по обеспечению контроля за магазинами с целью предотвращения скученности покупателей,

А также обязать торговые центры осуществлять информирование посетителей о профилактике заражения новой коронавирусной инфекцией.

«Мы убеждены, что при выполнении соответствующих мероприятий торговые центры и торгово-развлекательные комплексы не создают повышенной угрозы распространения заболевания и зоной повышенного риска не являются. Закрытие ТЦ и ТРК неминуемо приведет к росту социальной напряженности, существенно усугубит и без того непростое экономическое положение всего бизнес-сообщества и ситуацию в городе», — заявляют авторы обращения.

Аналогичное письмо представители торговых центров Петербурга направили в адрес вице-губернатора Евгения Елина. «Принимая во внимание ухудшающуюся ситуацию в городе с заболеваемостью коронавирусом за последние месяцы, предлагаем рассмотреть ряд дополнительных мер, которые с одной стороны будут способствовать снижению интенсивности посещений данных торговых объектов, а с другой — позволят сохранить минимально необходимый спрос и занятость в отрасли», — говорится в документе, который также имеется в распоряжении «Собака.ru».