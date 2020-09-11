Финляндия смягчает условия для открытия границ с другими странами в период пандемии

Как сообщила министр внутренних дел Финляндии Мария Охисало, согласно новому определению, страны с высокой заболеваемостью коронавирусом определяются как страны с более чем 25 новыми случаями на 100 000 жителей за последние 14 дней. Ранее предельное значение составляло от 8 до 10.

Еще в июле у России были «хорошие шансы», но границы продолжали оставаться закрытыми. Даже при обновленных условиях россияне вряд ли смогут попасть в Финляндию — за последние две недели в стране фиксировали по 47,6 случаев заражения на 100 тысяч жителей.

«Въезд в Финляндию для граждан России по-прежнему разрешен только в случаях крайней необходимости, и пока нет информации о том, когда граница откроется. Мы заново рассмотрим ограничения, если эпидемиологическая ситуация в России улучшится», — добавила начальник канцелярии МВД Финляндии Кирси Пимия.

С 23 ноября от приезжающих начнут требовать справку об отрицательном месте на COVID-19, которая должна быть получена за 72 часа до прибытия в Суоми. Также въезжающий в страну должен будет сделать повторный тест и пройти карантин в случае, если это правило не будет выполнено в течение 72 часов после прибытия.

Напомним, в начале сентября власти Финляндии продлили запрет на пересечение границы с Россией. Но петербуржцы могут получить паспорт с готовой визой в визовом центре Финляндии на улице Марата — он возобновил работу в начале августа.