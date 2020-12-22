Беглов: коек для пациентов с коронавирусом в Петербурге хватит даже при неблагоприятном сценарии

«Скорым есть куда везти больных, работаем по плану. Койки кончаются не в тот момент, когда в какой-то графе появляется цифра на короткий промежуток времени, а когда скорой помощи некуда везти пациентов — такого в Петербурге не было. Выписка производится ежечасно, в среднем за сутки свободный коечный фонд составляет около 3,5-4%. До конца года мест хватит даже с учетом тех ситуаций, которые могут нежелательно для нас разворачиваться», — сообщил Беглов в эфире телеканала «Россия-24».

Губернатор напомнил о том, что в городе готовятся развернуть дополнительные койки, и к 11 тысячам мест, которые есть на данный момент, добавятся еще 2 тысячи. Дополнительные места появятся до конца декабря во временном госпитале «Ленэкспо», Центре имени Алмазова, Первом медицинском университете и новом корпусе Госпиталя для ветеранов войн.

Число заболевших коронавирусом в России превысило 2 миллиона 906 тысяч, в Москве — 750 тысяч, в Петербурге — 208 тысяч, в мире — 77 миллионов человек. В Петербурге заканчиваются койки для пациентов с коронавирусом, город подходит к «красной черте» по заполняемости перепрофилированных больниц. После Нового года госпитализировать заболевших будет некуда. К 20 декабря в Петербурге осталось всего 27 свободных коек для пациентов с коронавирусом и пневмонией. «Собака.ru» ведет трансляцию новостей о коронавирусе. Первые симптомы COVID-19 и меры безопасности — тут, а карта распространения вируса — здесь.