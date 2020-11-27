24 ноября глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что во всем мире зафиксировано 24 случая повторного заражения коронавирусом, и ни один россиянин не входит в это число. «Мы ведем специальный контроль всей информации повторных заражений. У нас пока нет ни одного достоверного подтверждения, что это повторное заражение. Описано, с чем никто не спорит, по всему миру из огромного числа переболевших сегодня 24 случая», — сообщила в минувший вторник Попова.

По ее словам, иммунный ответ возникает в организме при каждой встрече с коронавирусом, а полученные антитела не исчезают полностью. «Каждая встреча с вирусом оставляет иммунный ответ, это бесспорные данные. Мне очень не нравится слово "исчезают", когда речь идет про антитела. Они никуда не могут исчезнуть. Может снижаться их уровень», — отметила глава Роспотребнадзора.

Об официально подтвержденных случаях повторного заражения коронавирусом в России сообщили только сегодня, 27 ноября. По словам главы Министерства здравоохранения Михаила Мурашко, они уже были опубликованы. Однако повторные случаи фиксировались и ранее. О них 29 октября сообщила глава Роспотребнадзора по Ленинградской области Ольга Историк, ответив — тяжесть заболевания никак не зависит от того, болел человек ранее или нет.