В Нидерландах скончался первый в мире человек, повторно заразившийся коронавирусом

Первым в мире человеком, повторно заразившимся коронавирусом и скончавшимся, стала 89-летняя женщина. Она страдала редким видом рака крови макроглубулинемией Вальденстрема — он поражает белые кровяные тельца и не поддается окончательному лечению.

В первый раз женщина поступила в отделение неотложной помощи с начале года — с кашлем и температурой. Тогда тест на коронавирус показал положительный результат. В больнице женщина провела 5 дней, после чего почти все симптомы, за исключением усталости, у нее прошли.

Женщина попала в больницу повторно спустя почти два месяца, всего через два дня после начала нового курса химиотерапии. Тогда у нее поднялась температура, появились кашель и отдышка, а тест на коронавирус вновь оказался положительным.

Насыщение организма кислородом при повторном заражении коронавирусом у 89-летней пациентки составляло 90%, а частота дыхания — 40 вдохов в минуту. Тесты на антитела были отрицательными на четвертый и шестой дни. На восьмой день состояние больной ухудшилось. Спустя две недели женщина скончалась.

Образцы анализов показали, что генетические составы вируса различаются. Как пишет BNO News со ссылкой на отчет, опубликованный в издательстве Оксфордского университета, это подтверждает повторное заражение пациентки коронавирусом.

На сегодняшний день в мире зафиксировано 23 случая повторного заражения коронавирусом. По заявлению министра здравоохранения РФ Михаила Мурашко, в России подобных случаев пока не было. Число заболевших коронавирусом в России превысило 1 миллион 326 тысяч, в Петербурге — 48 тысяч, в мире — 37 миллионов человек. «Собака.ru» ведет трансляцию новостей о коронавирусе в Петербурге, стране и мире. Первые симптомы COVID-19 и меры безопасности — тут, а карта распространения вируса — здесь.