Ученые СПбГУ: пик заболеваемости коронавирусом в Петербурге наступит через два дня

«В Петербурге динамика продолжительности болезни увеличивается на один день. Каждая сдвижка приводит к тому, что меняется фактический показатель. Мы имеем отклонение от прогноза, который мы изначально сгенерировали. Предполагалось, что в районе 21–22 декабря мы выйдем на пик. Фактически мы ещё до него не дошли. Вчера рост заболеваемости начал замедляться. По прогнозам, мы получим замедление прироста и через пару дней можем выйти на пик», — приводит «Фонтанка» слова заведующего кафедрой математического моделирования энергетических систем СПбГУ Виктора Захарова.

По мнению ученого, количество активных случаев коронавируса, болеющих в настоящий момент, может стабилизироваться и пойти на спад в конце декабря — как в Петербурге, так и по всей России. «Процентный прирост не очень быстро, но убывает. Есть положительная тенденция. Во время начала второй волны мы видели прирост 0,07%. Тогда мы сгенерировали прогноз на три недели. Цифры были жуткие. На 9 декабря мы получали 87 тысяч болеющих людей. К счастью, 25-го декабря произошло некоторое замедление», — отметил Захаров.

Напомним, ученые Центра интеллектуальной логистики Санкт-Петербургского госуниверситета разработали новую модель прогнозирования развития эпидемий. Согласно расчетам, обнародованным в начале декабря, пик второй волны заболеваемости коронавирусом в Москве и Петербурге должен был прийти на середину декабря.

Число заболевших коронавирусом в России превысило 2 миллиона 933 тысячи, в Москве — 756 тысяч, в Петербурге — 212 тысяч, в мире — 78 миллионов человек. В Петербурге заканчиваются койки для пациентов с коронавирусом, город подходит к «красной черте» по заполняемости перепрофилированных больниц. После Нового года госпитализировать заболевших будет некуда. К 20 декабря в Петербурге осталось всего 27 свободных коек для пациентов с коронавирусом и пневмонией. «Собака.ru» ведет трансляцию новостей о коронавирусе. Первые симптомы COVID-19 и меры безопасности — тут, а карта распространения вируса — здесь.