Сегодня, 18 августа, прошло заседание правительства Петербурга, на котором обсудили итоги первого полугодия 2020 года. Так, число безработных увеличилось в 10 раз, численность населения снизилась на 2,9 тыс. человек, экономика города упадет на 4%, а туризм потеряет 70% оборота, передает «Фонтанка».
В Смольном обсудили, как пандемия коронавируса сказалась на экономике Петербурга. Вот итоги
Промышленное производство в Петербурге упало на 4%. Как сообщил глава комитета по экономической политике и стратегическому планированию Валерий Москаленко, это произошло из-за пандемии коронавируса и ограничительных мер. В апреле наблюдалось самое значительное снижение — показатель упал на 21 %. Общее падение за первое полугодие 2020 составило 5,9 %. В КЭПИСП предполагают, что по итогам 2020 года получится восстановить промышленность до уровня 2019-го. Индекс промышленного производства составит 99,2 %. «Ключевые факторы восстановления спроса — реализация инвестиционных планов и повышение производительности труда», — добавил Валерий Москаленко.
Экономика Петербурга просядет на 4%, заявил Москаленко. Он добавил, что объем валового регионального продукта составит по итогам года 4,5 трлн рублей. В следующем году рост на фоне низкой базы составит 3,2 %. «В дальнейшем прогнозируем рост в районе 3 % до 23 года», — заявил Москаленко. Как он отметил, ограничительные меры в связи с коронавирусом негативно отразились на 60% петербургских компаний.
Губернатор города Александр Беглов добавил, что на восстановление экономики будет влиять то, насколько будут соблюдаться установленные правила безопасности. «Инвесторы в нас верят, и активность их проявляется», — сказал Беглов.
Также из-за пандемии пострадал и петербургский туризм — по итогам года данная отрасль может потерять 70 % оборота. Как рассказал глава комитета по развитию туризма Сергей Корнеев, за время пандемии предприятия, оказывающие туристические услуги, потеряли 90 % оборота. Средняя загрузка индустрии гостеприимства сейчас составляет около 2 %, в прошлом году этот показатель был равен 80 %.
Кроме того, в Петербурге снизилась численность населения на 2,9 тысячи человек по итогам января — мая 2020 года. Глава комитета по экономической политике и стратегическому планированию Валерий Москаленко сообщил, что на начало лета в городе было зафиксировано 5 миллионов 395,2 тысячи человек. Естественная убыль населения за первые пять месяцев составила 2,3 промилле, в прошлом году— 1,0 промилле. С января в Петербурге скончались на 2,1 тысячи человек больше, чем за аналогичный период этого года.
Также снизился коэффициент рождаемости на 4,7 %, составив 10,1 промилле. В течение пяти месяцев в Петербурге появилось на свет на 1,1 тысячи детей меньше, чем за тот же период 2019 года. В Смольном прогнозируют снижение как коэффициента смертности, так и коэффициента рождаемости в течение трех лет. Как предполагают власти города, в Петербурге к началу 2023 года будет проживать 5 миллионов 423,3 тысячи человек.
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