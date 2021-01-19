Роспотребнадзор назвал Петербург одним из лидеров по темпу роста числа заболевших COVID-19

По словам главы Роспотребнадзора, в 66 субъектах уже идет стадия стабилизации, а лишь в 13 — фаза продолжающегося роста. «В 83 регионах страны, за исключением города Санкт-Петербурга и Республики Крым, темп прироста составил менее единицы. Это хороший прогностический знак», — сообщила Попова. Она добавила, что в большинстве регионов России также наблюдается рост и стабилизация тестирования на COVID-19.

Напомним, за минувший год смертность в Петербурге выросла на 22,9% к 2019 году. По уровню прироста «мы не стали худшими в России», уверен глава Комитета по здравоохранению Дмитрий Лисовец, а главная причина смертей — сердечно-сосудистые заболевания. Ранее стало известно, что смертность в России в 2020 году на фоне пандемии коронавируса стала рекордной за последние 10 лет.

Число заболевших коронавирусом в России превысило 3 миллиона 612 тысяч, в Москве — 898 тысяч, в Петербурге — 304 тысячи, в мире — 95 миллионов человек. «Собака.ru» ведет трансляцию новостей о коронавирусе. Первые симптомы COVID-19 и меры безопасности — тут, а карта распространения вируса — здесь.