В Петербурге начали прививать от коронавируса вакциной «ЭпиВакКорона»

На сегодняшний день вакциной «ЭпиВакКорона» в Петербурге привиты 490 человек, из них оба этапа вакцинации прошли 118 человек. Все привитые являются сотрудниками Роспотребнадзора. «Эта вакцина, созданная в нашей структуре, и, логично, что мы должны первыми испытать на себе действие вакцины», — заявила начальник отдела эпидемиологического надзора регионального управления Роспотребнадзора Ирина Чхинджерия.

По словам Чхинджерии, массовая вакцинация препаратом «ЭпиВакКорона» в Петербурге может начаться в феврале. Тогда горожане смогут выбрать, какую прививку поставить — разработанную «Вектором» или «Спутником V» центра Гамалеи.

Напомним, 18 января России стартовала массовая вакцинация от коронавируса. Записаться на прививку смогут все желающие — даже через Госуслуги. Смольный поручил нарастить темпы вакцинации петербуржцев. Для этого в городе будут организованы выездные прививочные пункты, где можно будет сделать прививку. Также пункты вакцинации откроются в частных клиниках. 21 января в Петербург получил партию из 62,5 доз вакцины от коронавируса «Спутник V». Она стала крупнейшей за все время.