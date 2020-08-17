В российских школах учителей обяжут носить маски. Ученики могут посещать занятия и без них

Напомним, в Петербурге школы, детские сады и колледжи с 1 сентября начнут работать очно. «Ограничения, предусмотренные постановлением правительства Санкт-Петербурга от 13.03.2020 "О мерах по противодействию распространению в Санкт-Петербурге новой коронавирусной инфекции (COVID-19)", сохраняются по 30 августа. При этом планируется, что с 1 сентября детские сады, школы, колледжи начнут работу в обычном режиме», — отмечается в сообщении.

Ранее стало известно о том, что кинотеатры и фуд-корты Петербурга не откроются в ближайшее время. В Смольном объяснили, с чем это связано.

С 27 июля в Петербурге возобновили работу торговые центры и рестораны. Однако фуд-корты и развлекательные зоны по-прежнему закрыты. Рестораторы просят Смольный объяснить запрет на работу — по новым правилам, они не могут обслуживать посетителей даже в режиме самовывоза. Компания Fort Group, управляющая 15 торговыми центрами Петербурга и Москвы, подала судебный иск к Смольному с требованием отменить запрет на работу фуд-кортов.

Петербург начал снимать ограничения, введенные в целях противодействия распространению новой коронавирусной инфекции. С 25 мая вновь открылись для посещения МФЦ, с 8 июня — непродовольственные магазины, с 28 июня — парки, сады, скверы, детские и спортивные площадки, с 29 июня — летние кафе, ЗАГСы и маникюрные салоны, с 6 июля — музеи, выставочные залы, бассейны и фитнес-центры, с 13 июля — возобновили работу в полном объеме парикмахерские, салоны красоты, бани, а также организаций социального обслуживания, с 27 июля — аквапарки, частные музей и торговые центры, открылись рестораны, стали доступны экскурсионные услуги, с 8 августа возобновили работу аттракционы, стали разрешены мероприятия на улице.