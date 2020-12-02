Великобритания первой в мире начнет массовое применение вакцины от коронавируса

Решение о закупке вакцины американской компании Pfizer совместно с немецкой BioNTech Министерство здравоохранения Великобритании приняло после «нескольких месяцев тщательных клинических испытаний и глубокого анализа» независимым Агентством по контролю за лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения.

Эксперты резюмировали, что препарат «соответствует строгим стандартам безопасности, качества и эффективности». Ранее Pfizer и BioNTech оценили эффективность собственной вакцины в 95%.

40 миллионов доз вакцины, заказанных властями Великобритании, хватит для вакцинации 20 миллионов человек. Процедуру начнут проводить на следующей неделе.

Напомним, в августе в России завершились клинические испытания вакцины против коронавируса, созданной НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи. Препарат стал первой вакциной от COVID-19, зарегистрированной в мире — несмотря на то, что у добровольцев, испытавших ее на себе, выявлено 144 побочных эффекта. Вакцина уже начала поступать в гражданский оборот и появился в Петербурге — на третьем этапе клинических исследований «Спутник V» получат почти 40 тысяч человек.

14 октября в России зарегистрировали вторую отечественную вакцину от коронавируса — «ЭпиВакКорона», разработанную государственным научным центром вирусологии и биотехнологии «Вектор». Производство препарата началось 27 октября. Часть доз поступит в гражданский оборот уже 10 декабря, массовая вакцинация начнется в 2021 году.

Директор центра Александр Гинцбург заявил, что массовая вакцинация россиян может начаться уже в начале осени. При этом в правительстве считают, что массовое применение препарата без ограничений станет возможным только в начале следующего года. Научный центр «Вектор» заявил, что производство вакцины от COVID-19 готовятся начать в ноябре, а ближе к концу года — прививать. Вакцинация от коронавируса в России будет бесплатной.