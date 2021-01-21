В Петербурге снижается суточная госпитализация пациентов с COVID-19. В начале февраля «можно будет говорить» о завершении второй волны

По данным межведомственного городского координационного совета по противодействию COVID-19, по состоянию на 21 января наблюдается «тенденция к снижению индикаторов эпидемиологического процесса». Уменьшается количество обращений за медицинской помощью пациентов с подтвержденным коронавирусом, значительным остается количество выздоровевших. Также снижается суточная госпитализация, в результате чего уменьшается количество активных больных.

Положительную тенденцию к снижения темпов распространения коронавируса в Петербурге связывается властями с «продолжением противоэпидемического эффекта новогодних праздников» и введенными ограничительными мерами.

Однако заявлять об окончании второй волны заболеваемости пока рано. На сегодняшний день «надежных эпидемиологических предпосылок» к отмене противоэпидемических ограничительных мер нет. Если тенденция будет сохраняться еще в течение двух недель, то «можно будет говорить об устойчивом спаде заболеваемости».

Чисто свободных коек для пациентов с коронавирусом стало рекордным с начала 2021 года — 3 346, что составляет 26,8% от всего коечного фонда. Всего в Петербурге развернуто 12 488 мест для больных. В городе наращивается мощность пунктов вакцинации. Только за минувшую среду, 20 января, сделаны 3 131 инъекции первым и вторым компонентом вакцины. Также сегодня в Петербург поступила партия из 62,5 тысяч доз вакцины от коронавируса — крупнейшая за все время.