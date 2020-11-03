В Смольном сообщили о дефиците участковых врачей. К работе с больными привлекают студентов

«Еще и до нашей пандемии участковая служба поликлиник всегда нуждалась в кадровой поддержке. Укомплектованность составляла порядка 75%. Безусловно, какой-то дефицит кадров имеется, но он восполняется привлечением из всех возможных источников», — рассказала начальник отдела по организации амбулаторной медицинской помощи Комитета по здравоохранению Петербурга Лариса Соловьева.

Дефицит участковых врачей восполняют привлечением к работе студентов старших курсов и клинических ординаторов, также переводятся на участки доктора из других подразделений. «Работаем с учетом обстановки», — резюмировала Соловьева.

Напомним, ранее Соловьева также рассказала, при каких симптомах и условиях принимают решение о госпитализации пациентов с коронавирусом и подозрением на него. Им может стать даже невозможность изолироваться на время болезни, но в каждом отдельном случае решение о госпитализации принимает врач.

Число заболевших коронавирусом в России превысило 1 миллион 673 тысячи, в Москве — 439 тысяч, в Петербурге — 64 тысячи, в мире — 46 миллионов человек. Проводить тестирование на коронавирус разрешили всем частным и государственным медицинским лабораториям. С 26 октября сотрудники транспортных предприятий и таксисты имеют право отказать в проезде петербуржцам без масок. До 29 ноября запрещена работа общепита в ночное время. Губернатор Петербурга неоднократно предупреждал о введении дополнительных мер по противодействию COVID-19 в случае, если горожане не будут в полной мере соблюдать требования эпидбезопасности. «Собака.ru» ведет трансляцию новостей о коронавирусе в Петербурге, стране и мире. Первые симптомы COVID-19 и меры безопасности — тут, а карта распространения вируса — здесь.