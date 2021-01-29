Скончался актер Василий Лановой

В Москве в возрасте 87 лет скончался актер театра и кино Василий Лановой.
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Kremlin.ru
Василий Семенович Лановой родился 16 января 1934 года в Москве. В 1954 году, еще во время учебы в Театральном училище имени Щукина, Лановой снялся в своем первом фильме «Аттестат зрелости», а спустя два года, в 1956 году, сыграл главную роль в фильме «Павел Корчагин».
С 1957 и до своей смерти — артист Государственного академического театра имени Е. Вахтангова, где играл роли Фортинбраса («Гамлет»), Маяковского («Конармия»), Цезаря («Антоний и Клеопатра»), Пушкина («Шаги Командора»), Троцкого («Брестский мир»), Джорджа Бернарда Шоу («Милый лжец») и многие другие.
Лановой известен по ролям в фильмах «Алые паруса», «Война и мир», «Офицеры», «Семнадцать мгновений весны», «Анна и Командор», «Дни Турбиных». Признанный мастер художественного слова. Его творческие программы включают поэзию Блока, Ахматовой, Маяковского, Берггольц, Пушкина. Более 20 лет возглавлял Международный детский кинофестиваль «Алые паруса Артека».
2 января у 87-летнего Василия Ланового и его супруги Ирины Купченко диагностировали коронавирус. С учетом возраста актера было принято решение о госпитализации. 28 января Ланового перевели в реанимацию, где он скончался.
Редакция «Собака.ru» приносит соболезнования родным и близким Василия Семеновича Ланового.
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