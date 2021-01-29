Скончался актер Василий Лановой

Василий Семенович Лановой родился 16 января 1934 года в Москве. В 1954 году, еще во время учебы в Театральном училище имени Щукина, Лановой снялся в своем первом фильме «Аттестат зрелости», а спустя два года, в 1956 году, сыграл главную роль в фильме «Павел Корчагин».

С 1957 и до своей смерти — артист Государственного академического театра имени Е. Вахтангова, где играл роли Фортинбраса («Гамлет»), Маяковского («Конармия»), Цезаря («Антоний и Клеопатра»), Пушкина («Шаги Командора»), Троцкого («Брестский мир»), Джорджа Бернарда Шоу («Милый лжец») и многие другие.