В Александровской больнице в Петербурге открылось отделение скорой помощи. Это уменьшит очереди в приемном покое

В ходе обследования в приемном отделении выявляется категория пациентов, которая по тяжести пневмоний требует госпитализации на момент обращения и врачебного наблюдения. Для таких пациентов в Александровской больнице были развернуты койки динамического наблюдения стационарного отделения скорой медицинской помощи, которые одновременно работают как инфекционный обсерватор, подразделение дифференциальной диагностики и купирования острого синдромокомплекса.

Отделение скорой медицинской помощи пролечивает до 15% из общего потока больных и позволяет снизить нагрузку на лечебные отделения стационара. «В столь тяжелое для городского здравоохранения время это подразделение было расширено, дооснащено и отремонтировано. Запуск ОСМП позволит сократить время ожидания пациентов в приемном отделении, а соответственно и в машинах скорой медицинской помощи, снизит нагрузку на инфекционные койки, позволяя использовать их для лечения пациентов со среднетяжелым и тяжелым течением новой коронавирусной инфекции», — говорят в Комитете по здравоохранению.

На сегодняшний день в Александровскую больницу оставляется ежесуточно 75-95 человек с COVID-19. За 8 месяцев пролечено более 10 тысяч больных. «Наличие в больнице специалистов разных профилей и высокотехнологичного медицинского оборудования, позволило, в отличие от ряда других перепрофилированных стационаров, одновременно оказывать медицинскую помощь пациентам при сочетании тяжелой соматической патологии, травмами и коронавирусными пневмониями», — отмечают в Комздраве.