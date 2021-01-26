Сколько Петербург потратил на борьбу с пандемией в 2020 году? Названа цифра

Средства на борьбу с пандемией в Петербурге в 2020 году направлялись из бюджетов всех уровней и государственных внебюджетных фондов. «В общей сложности на борьбу с пандемией в 2020 году из бюджетов всех уровней было направлено более 110 миллиардов рублей. Мы выполнили все социальные обязательства, мы сдали все вводные социальные объекты», — отчитался Беглов.

Как уточнил председатель Комитета финансов Алексей Корабельников, эта сумма составила около 2,5% валового регионального продукта (ВРП).

По данным Комитета финансов Петербурга, общая сумма расходов бюджета города в 2020 году составила 710 миллиардов рублей — таким образом план по расходам выполнен на 98%. Доходная часть бюджета Петербурга за 2020 год исполнена в сумме 670 миллиардов рублей — 104% от плана. Расходы бюджета на реализацию национальных проектов исполнены в объеме 26,5 миллиардов рублей — на 99,5% от запланированных показателей.