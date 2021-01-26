Сколько Петербург потратил на борьбу с пандемией в 2020 году? Названа цифра

Расходы на борьбу с пандемией новой коронавирусной инфекции в Петербурге в 2020 году превысили 110 миллиардов рублей. По словам губернатора Александра Беглова, на эти деньги город «выполнил все социальные обязательства» и сдал «все вводные социальные объекты».
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Фото: Shutterstock.com
Средства на борьбу с пандемией в Петербурге в 2020 году направлялись из бюджетов всех уровней и государственных внебюджетных фондов. «В общей сложности на борьбу с пандемией в 2020 году из бюджетов всех уровней было направлено более 110 миллиардов рублей. Мы выполнили все социальные обязательства, мы сдали все вводные социальные объекты», — отчитался Беглов.
Как уточнил председатель Комитета финансов Алексей Корабельников, эта сумма составила около 2,5% валового регионального продукта (ВРП).
По данным Комитета финансов Петербурга, общая сумма расходов бюджета города в 2020 году составила 710 миллиардов рублей — таким образом план по расходам выполнен на 98%. Доходная часть бюджета Петербурга за 2020 год исполнена в сумме 670 миллиардов рублей — 104% от плана. Расходы бюджета на реализацию национальных проектов исполнены в объеме 26,5 миллиардов рублей — на 99,5% от запланированных показателей.
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