Мариинская больница просит петербуржцев стать донорами крови. Она нужна каждой группы и резуса

В настоящий момент «донорский светофор» на сайте Мариинской больницы горит красным цветом — запас крови всех групп и резус факторов достиг критического минимума, необходимо срочно прийти и сдать кровь. В связи с увеличением потребности в донорской крови отделение переливания открыло дополнительный прием — сдать кровь можно по пятницам с 09:00 до 12:00.

Больницы Петербурга вновь остро нуждаются в донорской помощи. «Фонд доноров» готовит очередную донорскую акцию на пунктах переливания крови в шести клиниках города — медики примут доноров всех групп крови и резус-факторов.

Напомним, ранее «Угрюмочная», «Полторы комнаты» и другие бары Петербурга присоединились к социальному барному проекту для поддержки доноров крови «Доля ангела». Любой гость бара, который по разным причинам не может стать донором, теперь имеет возможность поддержать тех, кто сдает кровь и помогает нуждающимся.