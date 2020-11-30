Создатель сырков «Б. Ю. Александров» Борис Александров скончался от коронавируса

О секрете успеха бренда «Б. Ю. Александров» Борис Александров говорил так — они все делали на совесть, по рецептам.

«Мы все делали по рецептам. Мы клали сколько положено изюма. Кто работал на государственных предприятиях, те этого изюма клали меньше по причинам всем нам известным. Нам было, наоборот, выгодно изюм класть столько, сколько положено. Люди брали, а там изюма как грязи. У нас это пошло на ура. И мы тогда организовали первый цех. И стали выпускать глазированные сырки. С тех пор мы заняли лидирующее положение на рынке сырков. И никому его не отдавали», — рассказывал бизнесмен в апреле 2017 года РБК.

Также бизнесмен не полагался на удачу, считая главным принципом в работе выражение «надо вкалывать».

«Надо вкалывать. Вкалывать и вкалывать. Потом я не люблю выражение «я люблю заниматься тем, что мне нравится». Нужно сделать так, чтобы то, чем ты занимаешься, тебе нравилось! Если я занимаюсь молочным бизнесом, как только я выхожу на рынок и делаю достойный товар, мне это начинает нравиться. Вот сейчас я занимаюсь похудением и эректильной дисфункцией, мне это тоже нравится. Потому что это интересно, это задача, которую надо решать», — говорил Александров.

Редакция «Собака.ru» приносит соболезнования родным и близким Бориса Александрова.