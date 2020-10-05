Смольный: каждый второй общепит и магазин Петербурга не соблюдает правила работы в период пандемии

Комитет по контролю за имуществом провел проверку 750 заведений общепита, магазинов и предприятий в сфере услуг в Центральном, Петроградском, Красногвардейском, Фрунзенском, Адмиралтейском, Приморском и Московском районах. Как оказалось, не соблюдает правило каждый второй. Чаще всего сотрудники не пользуются средствами индивидуальной защиты — маски либо отсутствуют, либо применяются не по инструкции, перчатки чаще всего игнорируются.

Как пишет «Фонтанка», Смольный начал переходить от слов к действиям — если раньше за нарушения владельцам выносили предупреждения, то теперь чиновники намерены возбуждать в отношении каждого нарушителя производство. Юридическим лицам грозит штраф в размере от 100 до 300 тысяч рублей, в случае причинения вреда здоровью — до 1 миллиона.

Также информацию о нарушителях будут передавать в Комитет по промышленной инновациям и торговле Петербурга, который примет решения об отзыве QR-кода — он необходим как доказательство, что организация получила разрешение на работу в период пандемии. «В этом случае возобновить работу можно будет только после устранения нарушений и оформления нового QR-кода», — отмечают в комитете.

Число заболевших коронавирусом в России превысило 1 миллион 225 тысяч, в мире — 35 миллионов человек. «Собака.ru» ведет трансляцию новостей о коронавирусе в Петербурге, стране и мире. Первые симптомы COVID-19 и меры безопасности — тут, а карта распространения вируса — здесь.