Больница Петра Великого и Первый мед имени Павлова возобновляют прием пациентов с коронавирусом

Больница Петра Великого медицинского университета имени Мечникова уже начала прием больных коронавирусом. В федеральном стационаре развернуты 178 коек для оказания помощи петербуржцам с COVID-19. Прием пациентов с коронавирусом Первый Санкт-Петербургский государственный медицинский университет имени Павлова возобновит с 1 ноября. Для этих целей здесь подготовлены 250 коек.

«Привлечение мощностей федеральных стационаров создаст необходимый резерв и даст возможность не сокращать объемы плановой и специализированной медицинской помощи в Петербурге», — считает вице-губернатор города Олег Эргашев.

Как напоминает пресс-служба Смольного, на данный момент в Петербурге пациентов с COVID-19 принимают 17 стационаров, развернуты 6 713 коек, из которых свободны 1 003 койки — это 15% от общего числа.

Число заболевших коронавирусом в России превысило 1 миллион 547 тысяч, в Москве — 405 тысяч, в Петербурге — 58 тысяч, в мире — 43 миллиона человек. С 26 октября сотрудники транспортных предприятий и таксисты будут иметь право отказать в проезде петербуржцам без масок. До 29 ноября запрещена работа общепита в ночное время. «Собака.ru» ведет трансляцию новостей о коронавирусе в Петербурге, стране и мире. Первые симптомы COVID-19 и меры безопасности — тут, а карта распространения вируса — здесь.