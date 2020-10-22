Медсестра из красной зоны и TikTok-блогер Лина Алексеева: «Вот почему я больше не буду работать в государственной клинике в России»

Причина третья: профессиональное выгорание и чесотка от нервов

Мы работали по графику 2/2. Первые сутки после смены я просто спала: плохо соображала и чувствовала себя, как после долгого перелета на самолете. Второй выходной старалась провести вместе с семьей, выезжать на природу, к озерам. Но одного дня не хватало, чтобы восстановиться — психика давала сбои.

Почти каждая моя смена заканчивалась слезами: в больнице мы не позволяли себе плакать, медицинская этика не давала возможности делиться эмоциями с пациентами и врачами. Но дома я уже не скрывала своих переживаний. Невроз, головная боль и чесотка от долгого ношения костюма — в таком виде я возвращалась после смен.

Зуд кожи не прекращался, даже когда мы снимали защитную экипировку. Многие медсестры расчесывали кожу до крови. Дерматологи объясняли, что это кожная реакция схожая с аллергией. Но я думаю, все дело в неврозе: мы просто не принимали эту работу и у нас не было сил бороться со слабостью и апатией. Я просыпалась в 5 утра и с ужасом осознавала, что мне нужно снова идти в отделение — как будто сбывается плохой сон.

Причина четвертая: зарплата в 32 тысячи рублей и неуважение к медикам

Медики, военные и пожарные в США — самые уважаемые профессии. Совсем по-другому к медсестрам и врачам относятся в России. Порой меня трясет от того, какие сообщения мне присылают подписчики в TikTok. К сожалению, многие люди убеждены, что медики в России нарушают клятву Гиппократа и работают только ради денег. На нашей родине люди считают, что медсестры и врачи чем-то им обязаны. В своем TikTok я старалась изменить мнение россиян о медиках и показывала, как выглядит жизнь медсестры на самом деле. Мои коллеги меня не поддерживали, некоторые интересовались, зачем я вообще веду блог.

Моя зарплата в Центре им. Алмазова варьировалась от 32 до 60 тысяч рублей. Финальная сумма зависела от количества смен и вида помощи, которую мы оказывали. Сейчас, путешествуя по Америке, я понимаю, насколько низко ценился наш труд: средняя зарплата медсестры в США от 6 до 10 тысяч долларов — это больше 400 тысяч рублей. При этом медсестра в Штатах работает наравне с врачом и, конечно, имеет отличное образование.

Когда медики Центра им. Алмазова получили президентские доплаты за работу с COVID-19, я уже приняла решение об увольнении. Выплаты медикам в нашем центре серьезно задержали: последнее вознаграждение нам перечислили с опозданием более чем на полтора месяца. Чтобы добиться обещанных выплат, мои коллеги обращались в прокуратуру.