Комитет по здравоохранению Петербурга ответил на пять наиболее часто задаваемых вопросов о прививке от коронавируса. В частности о том, какой вакциной прививают в городе, какие есть противопоказания и надо ли проверять уровень антител перед введением препарата.
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Фото: Shutterstock.com
Какой вакциной прививают петербуржцев?
Препаратом «Гам-КОВИД-Вак» («Спутник V»), разработанным Центром эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи. Вакцина получена биотехнологическим путем, при котором не используется патогенный для человека вирус SARS-CoV-2. Она представляет собой раствор для внутримышечного введения.
Вакцина состоит из двух компонентов. В состав первого входит рекомбинантный аденовирусный вектор на основе аденовируса человека 26 серотипа, несущий ген белка S вируса SARS-CoV-2. В состав второго — вектор на основе аденовируса человека 5 серотипа, несущий ген белка S вируса SARS-CoV-2.
Вакцина формирует гуморальный и клеточный иммунитет к коронавирусной инфекции. У аденовирусов, являющихся векторами, исключен ген репликации, таким образом сами векторы в организме привитого не размножаются — вакцина не может стать причиной заболевания коронавирусом.
Какие противопоказания к вакцинации установлены на сегодняшний день?
- Острые инфекционные и неинфекционные заболевания,
- Контакты с больными с инфекционными заболеваниями в последние 14 дней,
- Наличие в анамнезе перенесенного заболевания COVID 19 в последние 6 месяцев,
- Прививка от гриппа или пневмококка менее месяца от даты предполагаемой вакцинации «Гам-Ковид-Вак»,
- Наличие в течение 14 дней контактов с больными с инфекционными заболеваниями и проявление следующих симптомов: повышение температуры, боль в горле, потеря обоняния или вкуса, насморк, кашель, затруднение дыхания,
- Возраст до 18 лет и старше 60 лет,
- Хронические заболевания печени и почек, выраженные нарушения функции эндокринной системы (сахарный диабет), тяжелые заболевания системы кроветворения, эпилепсии, инсультах и других заболеваниях ЦНС, заболевания сердечно-сосудистой системы (инфарктах миокарда в анамнезе, миокардитах, эндокардитах, перикардитах, ишемической болезни сердца), первичные и вторичные иммунодефициты, аутоиммунные заболевания, заболевания легких, астма и ХОБЛ, диабет и метаболический синдром, атопия, экзема,
- Применение лекарственных препаратов последние 30 дней, в том числе противоопухолевые препараты, преднизолон, противовирусные препараты,
- Лучевая терапия в течение последнего года,
- Беременность и период грудного вскармливания или планирование беременности в ближайшие 6 месяцев,
- Тяжелые аллергические реакции в анамнезе, в том числе на введение вакцинных препаратов.
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Фото: Shutterstock.com
Как подготовиться к вакцинации от коронавируса?
Особой подготовки не требуется. К вакцинации допускаются люди, заполнившие анкету пациента и не имеющие противопоказаний к вакцинации. Перед введением препарата врачи проведут осмотр, измерят температуру, частоту сердечных сокращений и давление, соберут эпидемиологический анамнез, осмотрят зево и попросят заполнить форму информированного добровольного согласия на проведение вакцинации.
Нужно ли проверять уровень антител перед прививкой?
Не нужно. К вакцинации не допустят только переболевших коронавирусом в последние полгода.
Какие побочные эффекты могут быть?
- Общие — непродолжительный гриппоподобный синдром, характеризующийся ознобом, повышением температуры тела, артралгией, миалгией, астенией, общим недомоганием, головной болью,
- Местные — болезненность в месте инъекции, гиперемия или отечность.
Все побочные эффекты проявляются в первые-вторые сутки после введения вакцины и проходят в течение трех последующих дней. Рекомендуется назначение нестероидных противовоспалительных средств при повышении температуры после вакцинации. Если побочные эффекты были, следует сообщить об этом врачу перед введением второй дозы вакцины.
15 декабря во всех регионах России началась вакцинация от коронавируса. Препарат доставили со все субъекты страны. Петербург готов начать плановую вакцинацию. В город уже поступило 5,5 тысяч доз вакцины, до конца года развернут 70 прививочных пунктов. Начать «масштабную вакцинацию» 2 декабря поручил президент России Владимир Путин. В первую очередь привьют врачей и учителей.
Производство вакцины от коронавируса «Спутник V» запустила петербургская компания BIOCAD. Первый миллион доз препарата планируется выпустить уже в декабре. Всего в России разрабатывается 26 вариантов вакцин от COVID-19.
В Роспотребнадзоре рассказали, что нельзя делать после вакцинации от коронавируса. Ранее о правилах после вакцинации рассказала вице-премьер РФ Татьяна Голикова. По ее словам, после получения прививки от коронавируса люди должны соблюдать масочный режим, а также на 42 дня минимизировать контакты и воздержаться от употребления алкоголя.
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