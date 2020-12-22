Какой вакциной прививают петербуржцев?

Препаратом «Гам-КОВИД-Вак» («Спутник V»), разработанным Центром эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи. Вакцина получена биотехнологическим путем, при котором не используется патогенный для человека вирус SARS-CoV-2. Она представляет собой раствор для внутримышечного введения.

Вакцина состоит из двух компонентов. В состав первого входит рекомбинантный аденовирусный вектор на основе аденовируса человека 26 серотипа, несущий ген белка S вируса SARS-CoV-2. В состав второго — вектор на основе аденовируса человека 5 серотипа, несущий ген белка S вируса SARS-CoV-2.

Вакцина формирует гуморальный и клеточный иммунитет к коронавирусной инфекции. У аденовирусов, являющихся векторами, исключен ген репликации, таким образом сами векторы в организме привитого не размножаются — вакцина не может стать причиной заболевания коронавирусом.

Какие противопоказания к вакцинации установлены на сегодняшний день?