«Привезли не только загар, но и коронавирус»: Беглов связал рост заболеваемости COVID-19 с отпусками и предупредил о введении новых ограничений

«Многие горожане приехали после отпуска, после теплого моря, из разных стран, из регионов нашей страны — конечно, привезли не только загар, но и коронавирус. Потом, в городе было очень много посетителей, туристов — это тоже сыграло определенную ситуацию, которая дает на сегодняшний день повышение заболеваемости. И следующий момент: конечно, хотелось бы, чтобы наши горожане более дисциплинированно относились к тем требованиям, которые выдвигает Роспотребнадзор. Я хочу сказать, что все эти три составляющие имеют огромное значение», — заявил Беглов в эфире телеканала «Россия 24».

По словам Беглова, система здравоохранения в настоящий момент испытывает огромную возрастающую нагрузку. Петербуржцы «могут жить без всяких ограничений больших» — но только в том случае, если будут соблюдать меры безопасности.

Новые ограничения в городе будут вводиться согласно рекомендациям Роспотребнадзра. Это произойдет, как только Петербург «подойдет к критической точке» и в городе не будет хватать коек для больных. «Пока ситуация такая, что мы можем держать удар, но это не бесконечно. Как только подойдем к критической точке, у нас не будет хватать коек, то тогда придется вводить более жесткие ограничения. Но каждый день большой прирост, и мы уже переходим определенную черту», — добавил губернатор.

С 26 октября сотрудники транспортных предприятий и таксисты имеют право отказать в проезде петербуржцам без масок. До 29 ноября в Петербурге запрещена работа общепита в ночное время и работа фуд-кортов. Федеральные музеи Москвы приостановят работу временных выставок до середины января 2021 года. До этого же времени в Петербурге устанавливаются дополнительные требования к допуску посетителей в театры, концертные залы, концертные площадки и кинотеатры. Студентов российских вузов переводят на дистанционное обучение до февраля 2021 года.

Число заболевших коронавирусом в России превысило 1 миллион 880 тысяч, в Москве — 497 тысяч, в Петербурге — 77 тысячи, в мире — 52 миллиона человек. Губернатор Петербурга неоднократно предупреждал о введении дополнительных мер по противодействию COVID-19 в случае, если горожане не будут в полной мере соблюдать требования эпидбезопасности. «Собака.ru» ведет трансляцию новостей о коронавирусе в Петербурге, стране и мире. Первые симптомы COVID-19 и меры безопасности — тут, а карта распространения вируса — здесь.