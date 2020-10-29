В среду, 28 октября, Минздрав РФ выдал предписание запретить российским медикам публично высказываться о новой коронавирусной инфекции. Теперь комментарии о ситуации с COVID-19 нужно будет согласовывать с министерством. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков объяснил, почему было принято такое решение.
Как Кремль объясняет запрет врачам публично высказываться о коронавирусе? В одной цитате
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Дмитрий Песков
О запрете врачам публично высказываться о коронавирусе. Цитата по «Медузе»:
Это не запрет. Поймите, просто разнобой в высказываниях, что называется, подведомственных врачей о коронавирусе, ну действительно… Ну послушайте, когда один врач говорит, что перчатки это вредно, а другой говорит, что это полезно, а третий говорит, что это нужно, а четвертый говорит, что это не нужно… Ну это неправильно. Все-таки врачи, они отвечают за здоровье людей. И это наверное для людей плохо, для нас с вами. Собственно, просто нужно согласовать, никто никому ничего не запрещает. Это просто призыв к тому, чтобы не было такого маразма.
Число заболевших коронавирусом в России превысило 1 миллион 580 тысяч, в Москве — 413 тысяч, в Петербурге — 59 тысяч, в мире — 44 миллиона человек. Проводить тестирование на коронавирус разрешили всем частным и государственным медицинским лабораториям. С 26 октября сотрудники транспортных предприятий и таксисты имеют право отказать в проезде петербуржцам без масок. До 29 ноября запрещена работа общепита в ночное время. «Собака.ru» ведет трансляцию новостей о коронавирусе в Петербурге, стране и мире. Первые симптомы COVID-19 и меры безопасности — тут, а карта распространения вируса — здесь.
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