Как Кремль объясняет запрет врачам публично высказываться о коронавирусе? В одной цитате

О запрете врачам публично высказываться о коронавирусе. Цитата по «Медузе»:

Это не запрет. Поймите, просто разнобой в высказываниях, что называется, подведомственных врачей о коронавирусе, ну действительно… Ну послушайте, когда один врач говорит, что перчатки это вредно, а другой говорит, что это полезно, а третий говорит, что это нужно, а четвертый говорит, что это не нужно… Ну это неправильно. Все-таки врачи, они отвечают за здоровье людей. И это наверное для людей плохо, для нас с вами. Собственно, просто нужно согласовать, никто никому ничего не запрещает. Это просто призыв к тому, чтобы не было такого маразма.