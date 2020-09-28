Владимир Познер выступил в защиту российской вакцины от коронавируса. В одной цитате

О российской вакцине от коронавируса:

У меня нет повода думать, что, объявляя о создании антивируса, наши ученые пошли на обман людей. Я не думаю, что, делая вакцину, такие люди как Собянин обманывают общественность.

Что до Запада, то, к сожалению, политика берет верх над разумом. Россия – бяка, поэтому ничего хорошего она произвести на свет не может. Идиотство, конечно, но это так.