Журналист Владимир Познер выступил в защиту российской вакцины от коронавируса — первой зарегистрированной в мире. Препарат критикуют в основном иностранные специалисты, а во время клинических испытаний было выявлено более ста побочных эффекта.
Владимир Познер выступил в защиту российской вакцины от коронавируса. В одной цитате
Владимир Познер
О российской вакцине от коронавируса:
У меня нет повода думать, что, объявляя о создании антивируса, наши ученые пошли на обман людей. Я не думаю, что, делая вакцину, такие люди как Собянин обманывают общественность.
Что до Запада, то, к сожалению, политика берет верх над разумом. Россия – бяка, поэтому ничего хорошего она произвести на свет не может. Идиотство, конечно, но это так.
Напомним, в августе в России завершились клинические испытания вакцины против коронавируса, созданной Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Минздрава России. Препарат стал первой вакциной от коронавируса, зарегистрированной в мире — несмотря на то, что у добровольцев, испытавших ее на себе, выявлено 144 побочных эффекта.
Препарат уже начал поступать в гражданский оборот и появился в Петербурге — на третьем этапе клинических исследований «Спутник V» получат почти 40 тысяч человек.
Директор центра Александр Гинцбург заявил, что массовая вакцинация россиян может начаться уже в начале осени. При этом в правительстве считают, что массовое применение препарата без ограничений станет возможным только в начале следующего года. Научный центр «Вектор» заявил, что производство вакцины от COVID-19 готовятся начать в ноябре, а ближе к концу года — прививать. Вакцинация от коронавируса в России будет бесплатной.
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