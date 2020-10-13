Криштиану Роналду заразился коронавирусом

«Криштиану Роналду был освобожден от работы в сборной после положительного теста на COVID-19, поэтому он не сыграет в матче сборной против Швеции», — говорится в сообщении Федерации футбола Португалии. Встреча сборных Португалии и Швеции состоится уже завтра, 14 октября, в рамках Лиги наций.

Как пишет Mash, коронавирус также обнаружен у журналиста и телеведущей Ксении Собчак. По информации издания, положительный результат теста на COVID-19 пришел 11 октября. «Правда, связаться с Ксенией медикам пока не удалось. Возможно, она еще сама не знает о результате теста», — сообщается в Telegram-канале Mash.

Муж Собчак, режиссер Константин Богомолов, сообщил изданию «Подъем», что не в курсе анализов жены. «Чего?! Позвоните ей и спросите у нее», — приводит слова режиссера издание. Позже опровергла информацию и сама Собчак. «О, чую дефицит новостей на канале. Может все-таки вернемся к «сенсациям», что я беременна?» — написала она.