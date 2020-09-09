Смольный планирует пересмотреть правила выплат медикам, заразившимся коронавирусом

Как пишет «Фонтанка», о намерении изменить правила выплат компенсаций медикам за заражение коронавирусом на рабочем месте сообщил глава комитета Александр Ржаненков в ходе совещания, инициированного им для разбора спорных ситуаций, связанных с выплатами. По его мнению, суммы выплат должны быть дифференцированы в зависимости от тяжести течения заболевания и последствий для здоровья. Также чиновник отметил, что в ближайшее время комитет пересмотрит 116 дел об отказе в выплатах заразившимся медикам.

Всего к сентябрю 2020 года из резервного фонда Петербурга было выделено 1 миллиард 759 миллионов 800 тысяч рублей на выплаты медикам, пострадавшим от новой коронавирусной инфекции.

29 июня выплаты медицинским работникам, борющимся с коронавирусом, были продлены — их будут начислять до 15 сентября. Врачам, работающие с пациентами с COVID-19, положено 80 тысяч рублей в месяц, среднему медицинскому персоналу — 50 тысяч рублей, младшему — 25 тысяч рублей. Врачи скорой помощи также должны будут получать выплату 50 тысяч рублей в месяц, фельдшеры, медсестры и водители экипажей машин — 25 тысяч рублей.

Напомним, выплаты по COVID-19 обещали сотрудникам медицинских учреждений еще в начале апреля, однако порядок признания их пострадавшими в тот момент не был определен. Теперь же заболевшим медикам положено 300 тысяч рублей. Тем, кто получил инвалидность вследствие заражения коронавирусной инфекцией — 500 тысяч рублей, а семьям умерших — 1 миллион рублей. Всего на выплаты губернатор Петербурга Александр Беглов выделил 30 миллионов рублей. Позже Комитет по здравоохранению Петербурга подготовил новое распоряжение, согласно которому изменен порядок предоставления выплат медицинским работникам, заразившимся или умершим вследствие коронавируса.