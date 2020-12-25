Исследование: ежедневно в России коронавирусом заболевают по 165 тысяч человек, всего переболевших более 16 миллионов

Данные моделирования показывают, что реальный уровень заражения в 5-6 раз превосходит данные официальной статистики за счет случаев легкого и бессимптомного протекания болезни. С учетом бессимптомных носителей ежедневно вирусом в стране сейчас заражается порядка 165 тысяч человек.

«Согласно этой модели, число переболевших людей в России на 31 декабря составит 16,6 миллионов человек, что соответствует 11,3% населения страны или порядка 15% городских жителей. Это существенно меньше порога «коллективного иммунитета», который составляет для коронавируса 50-60% популяции», — приводит «Фонтанка» текст исследования.

Как считают аналитики «Сбериндекса», приведенные ими цифры не противоречат официальной статистике — переболевших с выраженными симптомами около 3 миллионов человек. Заниженная статистика может быть связана с тем, что случаи бессимптомной болезни остаются невыявленными. Это и «завышает данные о смертности и представление о тяжести течения болезни в большинстве случаев».

Напомним, ранее стало известно, что за все время пандемии новой коронавирусной инфекцией переболели как минимум миллион петербуржцев. Об этом говорят предварительные результаты третьего этапа популяционного исследования распространенности SARS-CoV-2, которое было проведено учеными Европейского университета совместно с клиниками «Скандинавия», лабораторией Genetico и «Полиметалл».

Число заболевших коронавирусом в России превысило 2 миллиона 992 тысячи, в Москве — 772 тысячи, в Петербурге — 219 тысяч, в мире — 79 миллионов человек. В Петербурге заканчиваются койки для пациентов с коронавирусом, город подходит к «красной черте» по заполняемости перепрофилированных больниц. После Нового года госпитализировать заболевших будет некуда. К 20 декабря в Петербурге осталось всего 27 свободных коек для пациентов с коронавирусом и пневмонией. «Собака.ru» ведет трансляцию новостей о коронавирусе. Первые симптомы COVID-19 и меры безопасности — тут, а карта распространения вируса — здесь.