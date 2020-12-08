В Петербурге появилась «Карта сопротивления» с заведениями общепита, продолжающими работать в условиях ограничений по коронавирусу

«На карте размещены заведения Санкт-Петербурга, не признающие постановление №121. Эти рестораны, бары и кальянные продолжают работать для гостей в штатном режиме. Если они будут соблюдать постановление, то не выживут и все закроются. Некоторые заведения работают с закрытой дверью. Пишите им в соцсети или звоните», — говорится на сайте интерактивной «Карты сопротивления». Она пополняется как самими заведениями, так и гостями, отдыхающими в них. Любые изменения вносятся через специальную форму на сайте.

Инициатором создания карты стал предприниматель Александр Коновалов. По его словам, «расчет простой» — если все будут работать открыто, тогда больше шансов, что к несогласному общепиту прислушаются. «Какие бы санкции ни были, это все равно не смерть. А не работать — смерть, без преувеличения. Власти выбрали удар хуже локдауна. Здравомыслящему человеку понятно, что коронавирус — это ужасно, у меня у самого тяжело болела мама, знакомые. Но это не значит, что из-за этого коронавируса нужно убивать отрасль, которую потом будет не восстановить никак», — рассказал РБК Коновалов.

Константин Савченко, владелец присоединившегося к «Карте сопротивления» бара «Базара нет», объясняет несогласие с запретами тем, что Смольный не может объяснить бизнесу их необходимость. «На все вопросы, почему работать до 23:00 можно, а после — нельзя, нам говорят: «Потому что закон» А кто-то что-то компенсирует нам, ведь мы ночное заведение? А что будет, если мы будем работать после 23:00? Нам говорят: «Люди в больнице умирают». А днем они не умирают? А от толкучки в общественном транспорте не умирают? Умирают исключительно потому, что бары работают после 23:00?», — отметил он.

В пресс-службе администрации губернатора Петербурга заявляют — город находится в сложном положении, и сейчас нужно делать все возможное, чтобы помочь людям не подвергаться риску. Власти пытаются помочь заведениям общепита, однако продолжение работы кафе и ресторанов несет угрозу посетителям и их сотрудникам. «Работа ресторанов не остановлена, они продолжают работать на доставку, им предложены коллаборации с уличными городскими мероприятиями, поэтому говорить о том, что бизнес убивают, риторическая драматизация. Речь идет о том, чтобы люди не собирались в закрытых помещениях. Это касается и посетителей, и персонала, который точно так же подвергается риску», — резюмируют в Смольном.