В Петербурге появилась «Карта сопротивления» с заведениями общепита, продолжающими работать в условиях ограничений по коронавирусу

Не все кафе и бары Петербурга покорно соблюдают ограничения, введенные в городе в целях противодействия распространению новой коронавирусной инфекции. Несмотря на запреты, более 100 заведений продолжают работу. Общепит заявляет о себе на «Карте сопротивления», где содержатся адреса и названия ресторанов, баров и кальянных, которые продолжают работать в штатном режиме.
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Irsan Ianushis / Shutterstock.com
«На карте размещены заведения Санкт-Петербурга, не признающие постановление №121. Эти рестораны, бары и кальянные продолжают работать для гостей в штатном режиме. Если они будут соблюдать постановление, то не выживут и все закроются. Некоторые заведения работают с закрытой дверью. Пишите им в соцсети или звоните», — говорится на сайте интерактивной «Карты сопротивления». Она пополняется как самими заведениями, так и гостями, отдыхающими в них. Любые изменения вносятся через специальную форму на сайте.
Инициатором создания карты стал предприниматель Александр Коновалов. По его словам, «расчет простой» — если все будут работать открыто, тогда больше шансов, что к несогласному общепиту прислушаются. «Какие бы санкции ни были, это все равно не смерть. А не работать — смерть, без преувеличения. Власти выбрали удар хуже локдауна. Здравомыслящему человеку понятно, что коронавирус — это ужасно, у меня у самого тяжело болела мама, знакомые. Но это не значит, что из-за этого коронавируса нужно убивать отрасль, которую потом будет не восстановить никак», — рассказал РБК Коновалов.
Константин Савченко, владелец присоединившегося к «Карте сопротивления» бара «Базара нет», объясняет несогласие с запретами тем, что Смольный не может объяснить бизнесу их необходимость. «На все вопросы, почему работать до 23:00 можно, а после — нельзя, нам говорят: «Потому что закон» А кто-то что-то компенсирует нам, ведь мы ночное заведение? А что будет, если мы будем работать после 23:00? Нам говорят: «Люди в больнице умирают». А днем они не умирают? А от толкучки в общественном транспорте не умирают? Умирают исключительно потому, что бары работают после 23:00?», — отметил он.
В пресс-службе администрации губернатора Петербурга заявляют — город находится в сложном положении, и сейчас нужно делать все возможное, чтобы помочь людям не подвергаться риску. Власти пытаются помочь заведениям общепита, однако продолжение работы кафе и ресторанов несет угрозу посетителям и их сотрудникам. «Работа ресторанов не остановлена, они продолжают работать на доставку, им предложены коллаборации с уличными городскими мероприятиями, поэтому говорить о том, что бизнес убивают, риторическая драматизация. Речь идет о том, чтобы люди не собирались в закрытых помещениях. Это касается и посетителей, и персонала, который точно так же подвергается риску», — резюмируют в Смольном.
Уже введены новые ограничения по коронавирусу. С 26 октября сотрудники транспортных предприятий и таксисты имеют право отказать в проезде петербуржцам без масок. С 23 ноября запрещается присутствие зрителей на спортивных мероприятиях. До 15 января 2021 года в Петербурге запрещена работа общепита в ночное время и работа фуд-кортов, устанавливаются дополнительные требования к допуску посетителей в театры, концертные залы, концертные площадки и кинотеатры. Также в Петербурге ввели новогодние ограничения — общепит полностью закроется на пять дней, в период праздников не будут работать музей, театры и выставки. Студентов российских вузов перевели на дистанционное обучение до февраля 2021 года.
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