Добровольцам больше не будут вводить плацебо при вакцинации «Спутником V». Потому что «там все доказано»

«Минздрав разрешил остановить, кажется, на вчерашний или на сегодняшний день, набор [добровольцев для введения плацебо] в связи с тем, что там все доказано, а пандемия идет, и плацебо — это совсем нехорошо», — приводит «Медуза» слова Гинцбурга.

На данном этапе неясно, как будут сравнивать данные по добровольцам, получившим вакцину и плацебо — это может поставить исследование препарата под угрозу. Как считает исполнительный директор Ассоциации организаций по клиническим исследованиям Светлана Завидова, с отменой плацебо «исследование провалено, его цель не достигнута».

«По сути, исследование провалено, его цель не достигнута. Произошло изменение правил игры во время игры. Корректных результатов по эффективности у исследования не будет, потому что группа плацебо потеряна», — заявила Завидова.

15 декабря во всех регионах России началась вакцинация от коронавируса. Препарат доставили со все субъекты страны. Петербург готов начать плановую вакцинацию. В город уже поступило 5,5 тысяч доз вакцины, до конца года развернут 70 прививочных пунктов. Начать «масштабную вакцинацию» 2 декабря поручил президент России Владимир Путин. В первую очередь привьют врачей и учителей.

Производство вакцины от коронавируса «Спутник V» запустила петербургская компания BIOCAD. Первый миллион доз препарата планируется выпустить уже в декабре. Всего в России разрабатывается 26 вариантов вакцин от COVID-19. Чем вакцинируют от COVID-19 петербуржцев, какие противопоказания и надо ли проверять уровень антител перед прививкой — рассказали в Комитете по здравоохранению Петербурга.

В Роспотребнадзоре рассказали, что нельзя делать после вакцинации от коронавируса. Ранее о правилах после вакцинации рассказала вице-премьер РФ Татьяна Голикова. По ее словам, после получения прививки от коронавируса люди должны соблюдать масочный режим, а также на 42 дня минимизировать контакты и воздержаться от употребления алкоголя.