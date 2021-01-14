Частным клиникам России запретили использовать вакцину от коронавируса Pfizer

Согласно действующему законодательству, «ввоз на территорию России и применение вакцин для профилактики новой коронавирусной инфекции, не прошедших государственную регистрацию в России, запрещен». Как отмечают в Росздравнадзоре, это относится и к международным медицинским организациям, работающим на территории страны.

Ранее о намерении вакцинировать россиян препаратом компании Pfizer заявила израильская клиника Hadassah в Москве. Она относится к медицинскому кластеру в «Сколково», в котором, согласно федеральному закону «О международном медицинском кластере», разрешено применять препараты и технологии, не зарегистрированные в России, но зарегистрированные в странах ОЭСР (Организация экономического сотрудничества и развития).

Несмотря на намерение, в Hadassah подчеркивают — на сегодняшний день о возможности реально провести вакцинацию препаратом Pfizer говорить пока рано.

Напомним, ранее стало известно, что вакцина от коронавируса американской компании Pfizer и германской BioNTech не поступит в Россию в 2021 году. Поставки вакцины в 2021 году будут производиться только по уже заключенным государственным соглашениям. Без них поставка препарата в Россию невозможна даже в частные клиники.