В Петербурге планировались более жесткие ограничения на новогодние праздники. Но Смольный не захотел отбирать «положительные эмоции»

На сегодняшний день ограничения коснулись общепита и индустрии развлечений — так, с 30 декабря по 3 января заведения будут закрыты, а после откроются в сокращенном формате работы до 19:00. Музеи, театры и выставочные пространства не будут работать в период с 30 декабря по 10 января. Это, по словам Беглова, еще не полный локдаун, введение которого все-таки рассматривалось городским правительством.

В Смольном планировали полностью закрыть все заведения общепита и торговые центры до 11 января, признался Беглов в эфире телеканала «Санкт-Петербург». Однако это решение власти не приняли, чтобы люди не потеряли работу, а бизнес мог продолжать платить налоги. Отказ от локдауна также объясняется тем, что в Смольном не хотели отбирать у горожан «положительные эмоции»..

«Можно закрыть театры, кинотеатры, фитнес-клубы и парикмахерские. Но если есть возможность сохранять, это нужно сохранять. А когда все совсем плохо, нужно соблюдать ограничения», — резюмировал Беглов.

В конце октября главный санитарный врач Петербурга Наталия Башкетова уже заявляла, что из-за распространения коронавируса новогодние мероприятия в этом году, скорее всего, не состоятся. Позже запретили все развлечения в рамках Рождественской ярмарки. Она пройдет не только без концертной программы, но также без катка и карусели. Вот какие новогодние мероприятия утвердили — вместе с тем приняв очередную редакцию постановления о «новогодних» ограничениях по COVID-19.

Несмотря на это, к Новому году в городе появится 61 искусственная ель и более 3,4 тысячи световых элементов. Впервые с 2012 года на Дворцовой площади установили живую новогоднюю ель («Собака.ru» показывала фотохронику событий день за днем!). Первая новогодняя красавица уже зажгла огни возле Гостиного двора, на острове «Новая Голландия» открылся каток, заработал «Каток у моря» в «Севкабель Порту», каток в лесу от «Охта Парка» и искусственное поле на Елагином острове.