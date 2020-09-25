Какие правила следует соблюдать, чтобы защитить себя от коронавируса и ОРВИ? Роспотребнадзор обновил рекомендации

Правило №1: часто мойте руки с мылом

Необходимо не только регулярно чистить и дезинфицировать поверхности, используя бытовые моющие средства, но и соблюдать гигиену рук — как говорится в рекомендациях Роспотребнадзора, это «важная мера профилактики распространения гриппа и коронавирусной инфекции». «Мытье с мылом удаляет вирусы. Если нет возможности помыть руки с мылом, пользуйтесь спиртосодержащими или дезинфицирующими салфетками», — сообщает ведомство.

Правило №2: соблюдайте расстояние и этикет

Сохраняется рекомендация соблюдать расстояние не менее 1,5 метра друг от друга и масочный режим. Также не стоит трогать лицо руками. При кашле, чихании следует прикрывать рот и нос одноразовыми салфетками, которые после использования нужно выбрасывать. А избегая излишних поездок и посещений многолюдных мест, можно уменьшить риск заболевания, считают в Роспотребнадзоре.

Правило №3: ведите здоровый образ жизни

«Здоровый образ жизни повышает сопротивляемость организма к инфекции. Соблюдайте здоровый режим, включая полноценный сон, потребление пищевых продуктов богатых белками, витаминами и минеральными веществами, физическую активность», — советуют в ведомстве.

Правило №4: защищайте органы дыхания с помощью медицинской маски

Среди всех средств индивидуальной защиты особое место занимает маска, считают в Роспотребнадзоре. Маску следует использовать:

при посещении мест массового скопления людей, поездках в общественном транспорте в период роста заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями,

при уходе за больными острыми респираторными вирусными инфекциями,

при общении с лицами с признаками острой респираторной вирусной инфекции,

при рисках инфицирования другими инфекциями, передающимися воздушно-капельным путем.

Последнее, пятое правило — в случае заболевания ОРВИ, гриппом или новой коронавирусной инфекцией необходимо оставаться дома и обращаться к врачу, следовать его указаниям и соблюдать постельный режим.

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