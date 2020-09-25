Роспотребнадзор обновил рекомендации для россиян о том, как защитить себя от коронавируса и ОРВИ. Правил всего пять — в том числе совет вести здоровый образ жизни и соблюдать этикет. Рассказываем о каждом из них.
Какие правила следует соблюдать, чтобы защитить себя от коронавируса и ОРВИ? Роспотребнадзор обновил рекомендации
Правило №1: часто мойте руки с мылом
Необходимо не только регулярно чистить и дезинфицировать поверхности, используя бытовые моющие средства, но и соблюдать гигиену рук — как говорится в рекомендациях Роспотребнадзора, это «важная мера профилактики распространения гриппа и коронавирусной инфекции». «Мытье с мылом удаляет вирусы. Если нет возможности помыть руки с мылом, пользуйтесь спиртосодержащими или дезинфицирующими салфетками», — сообщает ведомство.
Правило №2: соблюдайте расстояние и этикет
Сохраняется рекомендация соблюдать расстояние не менее 1,5 метра друг от друга и масочный режим. Также не стоит трогать лицо руками. При кашле, чихании следует прикрывать рот и нос одноразовыми салфетками, которые после использования нужно выбрасывать. А избегая излишних поездок и посещений многолюдных мест, можно уменьшить риск заболевания, считают в Роспотребнадзоре.
Правило №3: ведите здоровый образ жизни
«Здоровый образ жизни повышает сопротивляемость организма к инфекции. Соблюдайте здоровый режим, включая полноценный сон, потребление пищевых продуктов богатых белками, витаминами и минеральными веществами, физическую активность», — советуют в ведомстве.
Правило №4: защищайте органы дыхания с помощью медицинской маски
Среди всех средств индивидуальной защиты особое место занимает маска, считают в Роспотребнадзоре. Маску следует использовать:
- при посещении мест массового скопления людей, поездках в общественном транспорте в период роста заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями,
- при уходе за больными острыми респираторными вирусными инфекциями,
- при общении с лицами с признаками острой респираторной вирусной инфекции,
- при рисках инфицирования другими инфекциями, передающимися воздушно-капельным путем.
Последнее, пятое правило — в случае заболевания ОРВИ, гриппом или новой коронавирусной инфекцией необходимо оставаться дома и обращаться к врачу, следовать его указаниям и соблюдать постельный режим.
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